11:12 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Нина Мозер: "Ну нельзя же так поступать с Колядой"

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Тренер Нина Мозер подчеркнула: российский фигурист Михаил Коляда, допустивший много ошибок в короткой программе командного турнира Олимпийских игр, не заслуживает такого количества критики.

– Ну нельзя же так с человеком поступать! Передайте тем, кто это делает, что это нехорошо, – цитирует "Р-Спорт" Мозер. – Он же не приехал сюда для того, чтобы падать, плохо кататься, ошибаться и проигрывать. Он просто тоже молодой. Команда вся молодая.

Конечно, если у тебя что-то вызывает сомнения, в "команде" лучше этого не делать. Я нашему одиночнику об этом и сказала. Он пошел на максимум, а в "команде" риск – ненужное дело. Потому что в 10 утра невозможно идеально катать в принципе. С полным набором четверных чисто на этих соревнованиях не откатается ни один мальчик.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_figure/20180211/1132350920.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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riper

mayornataly Никто не болеет. Многие подсматривают, критикуют, это да.

11:46

mayornataly

За них кто то ещё болеет? Мне казалось что эта Олимпиада для избранных-власовцев только...

11:42

inga

Она- то почему виновата? Мозер Коляду не тренирует.

11:41

Michelangelo.ru

Что она сказала? Почему они пошли на рискованную программу, она сказала, кто виноват? Она и виновата

11:37

Олимпиада Live!
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