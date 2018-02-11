Нина Мозер: "Ну нельзя же так поступать с Колядой"

Тренер Нина Мозер подчеркнула: российский фигурист Михаил Коляда, допустивший много ошибок в короткой программе командного турнира Олимпийских игр, не заслуживает такого количества критики.
– Ну нельзя же так с человеком поступать! Передайте тем, кто это делает, что это нехорошо, – цитирует "Р-Спорт" Мозер. – Он же не приехал сюда для того, чтобы падать, плохо кататься, ошибаться и проигрывать. Он просто тоже молодой. Команда вся молодая.
Конечно, если у тебя что-то вызывает сомнения, в "команде" лучше этого не делать. Я нашему одиночнику об этом и сказала. Он пошел на максимум, а в "команде" риск – ненужное дело. Потому что в 10 утра невозможно идеально катать в принципе. С полным набором четверных чисто на этих соревнованиях не откатается ни один мальчик.
11 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь //
Медальный зачет Олимпиады-2018
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_figure/20180211/1132350920.html
riper
mayornataly Никто не болеет. Многие подсматривают, критикуют, это да.
11:46
mayornataly
За них кто то ещё болеет? Мне казалось что эта Олимпиада для избранных-власовцев только...
11:42
inga
Она- то почему виновата? Мозер Коляду не тренирует.
11:41
Michelangelo.ru
Что она сказала? Почему они пошли на рискованную программу, она сказала, кто виноват? Она и виновата
11:37