Нина Мозер: "Ну нельзя же так поступать с Колядой"

Тренер Нина Мозер подчеркнула: российский фигурист Михаил Коляда, допустивший много ошибок в короткой программе командного турнира Олимпийских игр, не заслуживает такого количества критики.

– Ну нельзя же так с человеком поступать! Передайте тем, кто это делает, что это нехорошо, – цитирует "Р-Спорт" Мозер. – Он же не приехал сюда для того, чтобы падать, плохо кататься, ошибаться и проигрывать. Он просто тоже молодой. Команда вся молодая.

Конечно, если у тебя что-то вызывает сомнения, в "команде" лучше этого не делать. Я нашему одиночнику об этом и сказала. Он пошел на максимум, а в "команде" риск – ненужное дело. Потому что в 10 утра невозможно идеально катать в принципе. С полным набором четверных чисто на этих соревнованиях не откатается ни один мальчик.

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