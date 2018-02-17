"Не по-русски получилось. Потерялся, поплыл, почти вмазался в борт..." Фигурист Алиев - о своем выступлении на Олимпиаде

Российский фигурист Дмитрий Алиев после проката произвольной программы на Олимпиаде-2018 отметил, что выступление на этих Играх важны для его дальнейшей карьеры. По словам спортсмена, сегодня собой он не доволен.

- Во время падения почувствовал боль, и были мысли "Чо же делать?", но сейчас все хорошо, - заявил Алиев. - В начале программы немножко потерялся на площадке и поплыл, едва не вмазался в борт. Не могу сказать, что переволновался. Но был потерянным. Сегодняшний день - это минус. Я это еще проанализирую.

Но Олимпийские игры важны для меня и моих дальнейших стартов. Рад, что после короткой программы попал в сильнейшую разминку. Хотя это тоже сказалось: на утренней тренировке немножко потерялся рядом с этими ребятами. Понял теперь, что могу проявлять себя еще лучше.

Досадно ли, что не участвовал в командном турнире? Я не отвечаю за такие решения. Но я рад за команду, что они встали на пьедестал. Завтра улетаю, пакую чемоданы. День рождения буду отмечать в самолете. Хочу еще успеть попасть на соревнования, почувствовать дух - с детства мечтал сходить на Олимпийские игры.

Не собираюсь опускать руки. Выступил плохо, но это большой урок. Это получилось немного не по-русски... Русские всегда идут наверх, и я иду наверх. Но у меня не получилось добраться туда. Спасибо болельщикам, я получил много не поздравлений, а именно поддержки. Будем работать. (Дмитрий СИМОНОВ)