07:55 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

"Не по-русски получилось. Потерялся, поплыл, почти вмазался в борт..." Фигурист Алиев - о своем выступлении на Олимпиаде

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Российский фигурист Дмитрий Алиев после проката произвольной программы на Олимпиаде-2018 отметил, что выступление на этих Играх важны для его дальнейшей карьеры. По словам спортсмена, сегодня собой он не доволен. 

 
Сегодня. Пхенчхан. Дмитрий АЛИЕВ.Фигурное катание. Коляда и Алиев попадали. Live!

- Во время падения почувствовал боль, и были мысли "Чо же делать?", но сейчас все хорошо, - заявил Алиев. - В начале программы немножко потерялся на площадке и поплыл, едва не вмазался в борт. Не могу сказать, что переволновался. Но был потерянным. Сегодняшний день - это минус. Я это еще проанализирую.

Но Олимпийские игры важны для меня и моих дальнейших стартов. Рад, что после короткой программы попал в сильнейшую разминку. Хотя это тоже сказалось: на утренней тренировке немножко потерялся рядом с этими ребятами. Понял теперь, что могу проявлять себя еще лучше.

Досадно ли, что не участвовал в командном турнире? Я не отвечаю за такие решения. Но я рад за команду, что они встали на пьедестал. Завтра улетаю, пакую чемоданы. День рождения буду отмечать в самолете. Хочу еще успеть попасть на соревнования, почувствовать дух - с детства мечтал сходить на Олимпийские игры. 

Не собираюсь опускать руки. Выступил плохо, но это большой урок. Это получилось немного не по-русски... Русские всегда идут наверх, и я иду наверх. Но у меня не получилось добраться туда. Спасибо болельщикам, я получил много не поздравлений, а именно поддержки. Будем работать. (Дмитрий СИМОНОВ)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (3)
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NATALI11

К Мише Коляде тоже претензий нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

09:07

barbos-68

Молодец,к тебе претензий нет

08:12

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!