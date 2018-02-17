07:30 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Натан Чен первым в истории сделал 6 четверных прыжков в произвольной программе

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Американский фигурист Натан Чен во время проката произвольной программы Олимпиады-2018 сделал шесть четверных прыжков. Он исполнил лутц, два флипа, два тулупа и сальхов.

За свою программу Чен получил 215,08 балла. Рекорд принадлежит японскому фигуристу Юдзуру Ханю - 223,20.

Отметим, Чен после короткой программы занимал 17-е место, но прокат произвольной позволил ему вести борьбу за медали.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Anton_mm

чен и боян дзин -тупиковая ветвь в развитии фигурного катания. пока, во всяком случае. так что рекорд очень печален

12:06

molfar

это было невероятно

09:10

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