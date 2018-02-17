Натан Чен первым в истории сделал 6 четверных прыжков в произвольной программе

Американский фигурист Натан Чен во время проката произвольной программы Олимпиады-2018 сделал шесть четверных прыжков. Он исполнил лутц, два флипа, два тулупа и сальхов.

За свою программу Чен получил 215,08 балла. Рекорд принадлежит японскому фигуристу Юдзуру Ханю - 223,20.

Отметим, Чен после короткой программы занимал 17-е место, но прокат произвольной позволил ему вести борьбу за медали.