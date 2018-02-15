Наталья Забияко: "Идти на тройной сальхов нужно было"

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт считают, что риск на нестабильном прыжке сальхов в произвольной программе на Олимпиаде в Пхенчхане был оправдан. Они неудачно его исполнили и заняли седьмое место в соревнованиях пар.

– Я думаю, не стоило вставлять двойной, надо было идти и делать тройной, – цитирует "Р-Спорт" Забияко. – Он, конечно, не был наработан на 100% в прокате, но идти на него надо было.

– В целом ощущения невероятные, мы очень рады, получили огромное удовольствие, – добавил Энберт. – Всем огромное спасибо, кто нас поддерживал. Рады, что показали свой максимум – чему за эти три года научились. И то, что возвращаемся с серебряной медалью, – очень здорово, спасибо нашей команде.

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