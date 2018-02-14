Москвиной понравилась выдержка Тарасовой и Морозова

Прославленный российский тренер Тамара Москвина прокомментировала "СЭ" итоги короткой программы в турнире спортивных пар на Олимпиаде, сказав, что довольна прокатами всех трех наших дуэтов. Она отметила, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов, занявшие второе место, чисто исполнили свою программу.

– Мне понравились выступления всех российских пар, – сказала Москвина. – Хорошие программы, эмоционально откатанные, со всем набором сложных добавлений. Поэтому я довольна и рада за всю команду нашей страны.



– Евгения Тарасова и Владимир Морозов после успеха в соревнованиях команд сейчас идут вторыми. Удалось ли им прибавить?



– Не делала сравнительного анализа их выступлений здесь и в командном турнире. Но могу сказать, что они очень чисто исполнили свою короткую программу. Особенно если учесть, что они катались последними из всех. А психологическое напряжение увеличивается от участника у участнику. А Тарасова и Морозов после успешных программ всех конкурентов не показали ни единого намека на волнение. Это мне очень понравилось. (Антон БАБОШИН)