12:21 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Москвиной понравилась выдержка Тарасовой и Морозова

Прославленный российский тренер Тамара Москвина прокомментировала "СЭ" итоги короткой программы в турнире спортивных пар на Олимпиаде, сказав, что довольна прокатами всех трех наших дуэтов. Она отметила, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов, занявшие второе место, чисто исполнили свою программу.

 
Сегодня. Пхенчхан. Евгения ТАРАСОВА и Владимир МОРОЗОВ.Двойная уважуха. Тарасова и Морозов прыгнули на чемпионский уровень

Мне понравились выступления всех российских пар, – сказала Москвина. – Хорошие программы, эмоционально откатанные, со всем набором сложных добавлений. Поэтому я довольна и рада за всю команду нашей страны.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов после успеха в соревнованиях команд сейчас идут вторыми. Удалось ли им прибавить?

Не делала сравнительного анализа их выступлений здесь и в командном турнире. Но могу сказать, что они очень чисто исполнили свою короткую программу. Особенно если учесть, что они катались последними из всех. А психологическое напряжение увеличивается от участника у участнику. А Тарасова и Морозов после успешных программ всех конкурентов не показали ни единого намека на волнение. Это мне очень понравилось. (Антон БАБОШИН)

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