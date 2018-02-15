Морозов – о четвертом месте на Олимпиаде: "Думаю, это нервы. Накал был большой"

Российский фигурист Владимир Морозов, вместе с Евгений Тарасовой занявший четвертое место в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде-2018, отметил, что они откатали произвольную программу не лучшим образом из-за нервов. Он также добавил, что лед во время их выступления был не первой свежести, однако это не повлияло на результат.

Напомним, Тарасова и Морозова выступали последними. За произвольную программу они получили 143,25 балла.

– Да, думаю, что это нервы. Накал был большой, – сказал Морозов. – Все сильные пары приехали. Мы были хорошо готовы, программу тоже катали хорошо. Просто так вышло. Мы не смотрели за конкурентами, никогда не смотрим, даже в записи.

Стартовый номер выбирать не приходится. Конечно, лед был уже не первой свежести. Но это никак не повлияло. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Тарасова и Морозов - четвертое место и слезы //

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