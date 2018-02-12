МОК поздравил фигуристов с серебром командного турнира Олимпиады

Международный олимпийский комитет(МОК) поздравил российских фигуристов с серебряными медалями Олиампиады-2018 в командном турнире. Напомним, что золото досталось Канаде, тройку призеров замкнули американцы.

"Поздравляем OAR с серебряными медалями командного турнира фигуристов", - говорится в сообщении олимпийского канала в Твиттере.

Напомним, на Олимпиаде-2018 российские спортсмены по решению МОК, который временно отстранил ОКР, выступают в статусе "олимпийский спортсмен из России" (OAR) под олимпийским флагом. 9 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на соревнования в Корее. Таким образом, Россию на Играх представляют 168 атлетов - никто из дополнительной заявки в 47 человек не был допущен.