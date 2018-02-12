МОК поздравил фигуристов с серебром командного турнира Олимпиады

Международный олимпийский комитет(МОК) поздравил российских фигуристов с серебряными медалями Олиампиады-2018 в командном турнире. Напомним, что золото досталось Канаде, тройку призеров замкнули американцы.
"Поздравляем OAR с серебряными медалями командного турнира фигуристов", - говорится в сообщении олимпийского канала в Твиттере.
Напомним, на Олимпиаде-2018 российские спортсмены по решению МОК, который временно отстранил ОКР, выступают в статусе "олимпийский спортсмен из России" (OAR) под олимпийским флагом. 9 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на соревнования в Корее. Таким образом, Россию на Играх представляют 168 атлетов - никто из дополнительной заявки в 47 человек не был допущен.
Congratulations #OAR on #Silver at the #FigureSkating Team Event!#PyeongChang2018 #FigureSkating @ISU_Figure pic.twitter.com/z4ohVIGMb9– Olympic Channel (@olympicchannel) 12 февраля 2018 г.
Mikhail82
Циники! Зря Бах и его команда решили девальвировать Олимпийские игры. Странно, даже если представить невероятное, что в подобной ситуации могли оказаться "чистейшие" Американцы Канадцы и Норвеги, думаю, что удар по статусу соревнования оказался не менее существенным. Причем, что самое смешное, удар нанесен теми, кто этот статус должен поднимать! Слабый хоккейный турнир + недопуск наших сильных спортсменов зрелищности турниру не придаст! Получается, что самый главный вывод, который можно сделать из всего этого бардака – это то, что ОИ 18 не являются самым сильным соревнованием четырехлетия. А этапы кубка мира и те получаются тяжеловеснее, чем ИО) Второй вывод, который можно сделать, это то что Сочи показал, что астматики тоже проигрывают, Cas доказал, что проигрывают они в честной борьбе, значит честно эта шайка обыграть нас не может.
11:56
grad45
Россия - великая страна, страна Гагарина, Высоцкого, Шаляпина, Пушкина, русского балета, храбрых воинов. И ЛУЧШИХ ФИГУРИСТОВ! БРАВО!!!
11:36
Platinum1991
Поздравляем российских фигуристов с серебряными медалями Олиампиады-2018 в командном турнире. Молодецы! Очень рады!!! Американцы не поставили нас на колени в политике и в экономике, не поставят и в СПОРТЕ!!! А на все американские политико-спортивные провокации, мы ПЛЕВАТЬ хотели! Нет силы, которая смогла бы сломить Россию! Россия всегда! БЫЛА! ЕСТЬ и БУДЕТ! Единой! Могучей и Сильной державой! Мы, россияне, в подавляющем своём большинстве, поддерживаем Владимира Путина и все его добрые начинания, во благо и могущество нашего российского Отечества и нашего спорта! Благодарим Владимира Путина за доблестный и честный труд на БЛАГО России! Вместе мы сила и нас не свернуть с пути! Владимир Путин наш Президент!
10:46