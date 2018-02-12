15:22 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Михаил Коляда: "Я еще не осознал, что получил эту медаль"

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Российский фигурист Михаил Коляда рассказал, что во время командного турнира Олимпийских игр 2018 года​, на котором он неудачно выступил в короткой программе, он ощущал поддержку партнеров по команде.

– Я еще не осознал, что получил эту медаль. Нужно, чтобы еще прошло время. Отчасти Олимпиада в плане психологии, конечно, турнир, который отличается от других международных, – цитирует "Р-Спорт" Коляду. – Ничего на меня не давит здесь, просто отключаться надо и делать хорошо свою работу. Мне помогала команда, которая меня очень поддерживала.

12 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь // 
Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_figure/20180212/1132441859.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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kotovski

генри,тебе з/пл.дают на халяву) Коляда слабак и не боец,увы.

23:16 12 февраля

genry2012

Вам на прошлой Олимпиаде Золотую шару подарили на 20 лет вперёд - командные соревнования в фигурном... И тут не шмогла! Не осознал он своё серебро...

15:49 12 февраля

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