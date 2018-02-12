Михаил Коляда: "Я еще не осознал, что получил эту медаль"

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал, что во время командного турнира Олимпийских игр 2018 года​, на котором он неудачно выступил в короткой программе, он ощущал поддержку партнеров по команде.

– Я еще не осознал, что получил эту медаль. Нужно, чтобы еще прошло время. Отчасти Олимпиада в плане психологии, конечно, турнир, который отличается от других международных, – цитирует "Р-Спорт" Коляду. – Ничего на меня не давит здесь, просто отключаться надо и делать хорошо свою работу. Мне помогала команда, которая меня очень поддерживала.

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Медальный зачет Олимпиады-2018