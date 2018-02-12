Михаил Коляда: "Я еще не осознал, что получил эту медаль"

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал, что во время командного турнира Олимпийских игр 2018 года, на котором он неудачно выступил в короткой программе, он ощущал поддержку партнеров по команде.
– Я еще не осознал, что получил эту медаль. Нужно, чтобы еще прошло время. Отчасти Олимпиада в плане психологии, конечно, турнир, который отличается от других международных, – цитирует "Р-Спорт" Коляду. – Ничего на меня не давит здесь, просто отключаться надо и делать хорошо свою работу. Мне помогала команда, которая меня очень поддерживала.
12 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь //
Медальный зачет Олимпиады-2018
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_figure/20180212/1132441859.html
kotovski
генри,тебе з/пл.дают на халяву) Коляда слабак и не боец,увы.
23:16 12 февраля
genry2012
Вам на прошлой Олимпиаде Золотую шару подарили на 20 лет вперёд - командные соревнования в фигурном... И тут не шмогла! Не осознал он своё серебро...
15:49 12 февраля