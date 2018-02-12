Меган Дюамель спасла собаку, которую хотели съесть корейцы

Фигуристка из Канады Меган Дюамель, выступающая в паре с Эриком Рэдфордом, забрала к себе одну из корейских собак, которую выращивали на убой, информирует New York Post. 32-летняя спортсменка, которая завоевала золото в командном турнире Олимпиады в Пхенчхане, намерена вывести ее к себе на родину, а там отдать в добрые руки.

Представитель общества защиты корейских собак Эк Пак пообещал уладить все юридические вопросы, чтобы такса по кличке Му-тае могла уехать за границу.

– Большую часть времени он просто хочет сидеть у всех на руках. Он даже не хочет играть, он просто подходит ко всем и хочет, чтобы его держали, – отметила Дюамель.

Отметим, что в провинции Канвондо, где проводится Олимпиада, находится более 200 ферм по выращиванию собак, которых пускают на деликатесы. Ежегодно в Корее убивают около двух миллионов собак.

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