Меган Дюамель спасла собаку, которую хотели съесть корейцы

Фигуристка из Канады Меган Дюамель, выступающая в паре с Эриком Рэдфордом, забрала к себе одну из корейских собак, которую выращивали на убой, информирует New York Post. 32-летняя спортсменка, которая завоевала золото в командном турнире Олимпиады в Пхенчхане, намерена вывести ее к себе на родину, а там отдать в добрые руки.
Представитель общества защиты корейских собак Эк Пак пообещал уладить все юридические вопросы, чтобы такса по кличке Му-тае могла уехать за границу.
– Большую часть времени он просто хочет сидеть у всех на руках. Он даже не хочет играть, он просто подходит ко всем и хочет, чтобы его держали, – отметила Дюамель.
Отметим, что в провинции Канвондо, где проводится Олимпиада, находится более 200 ферм по выращиванию собак, которых пускают на деликатесы. Ежегодно в Корее убивают около двух миллионов собак.
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S@t
Всё равно, одну или две или три... Уважения заслуживает.
12:06
snn_nik
От клоуна слышу. И не собираюсь с тобой в собаках и чем-то другом мериться. Собачек кормил, и кошечек тоже.. и курочек, и зайчиков. Но это отношения к делу не имеет. Делала бы свои добрые дела молча. А так только напомнила всему миру, что там миллионами жрут собак.. Даже если каждый олимпиец по две штуки вывезет, ситуации это не изменит.
11:51
Igrok Igorek
Веган Дюамель...
11:43
000000000
Сам ты показуха, клоун дешевый. Хоть одну собачку просто хотя бы покормил?
11:37
snn_nik
Показуха какая. Типа, пусть миллионы собак съедят, но одну-то спасу..
11:34