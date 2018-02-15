10:39 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Меган Дюамель: "Рада, что карьера закончились олимпийской медалью"

Канадская фигуристка Меган Дюамель заявила, что в спорте добилась всего, чего хотела. Спорстменка также добавила, что рада завершить карьеру олимпийской бронзовой медалью.

– Я прокрутила в голове все восемь лет, что мы работали вместе и поняла – мы сделали все, что было в наших силах, – цитирует ТАСС Дюамель. – Я чувствую себя состоявшимся человеком, в спорте я добилась всего, чего хотела. Мы очень рады, что наши выступления закончились олимпийской медалью, иначе мы бы с горечью вспоминали наш уход из спорта.

Напомним, что Дюамель в паре с Эриком Рэдфордом завоевала бронзу на Олимпийских играх-2018. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвертое место.

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