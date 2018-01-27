Медведевой и Загитовой вручили новый флаг

Сегодня в Москве проходят проводы на Олимпиаду в Пхенчхане​ знаменитых фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Заместитель генерального директора ГБОУ "Самбо-70" Сергей Соломатин вручил фигуристкам, которым предстоит выступать в Кореи под нейтральным флагом, знамя спортшколы.

– Вручаем девочкам флаг "Самбо-70", чтобы с ними было легче выступать! Женя, сделай то, что ты умеешь! – отметил Соломатин.

– Это самый важный старт в нашей жизни! Забудьте, что было до этого, докажите, что мы самые сильные! – напутствовала девушке чемпионка мира по спортивной гимнастике Дарья Спиридонова. (Екатерина БЕСПАЛОВА)