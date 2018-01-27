Медведевой и Загитовой вручили новый флаг

Сегодня в Москве проходят проводы на Олимпиаду в Пхенчхане знаменитых фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Заместитель генерального директора ГБОУ "Самбо-70" Сергей Соломатин вручил фигуристкам, которым предстоит выступать в Кореи под нейтральным флагом, знамя спортшколы.
– Вручаем девочкам флаг "Самбо-70", чтобы с ними было легче выступать! Женя, сделай то, что ты умеешь! – отметил Соломатин.
– Это самый важный старт в нашей жизни! Забудьте, что было до этого, докажите, что мы самые сильные! – напутствовала девушке чемпионка мира по спортивной гимнастике Дарья Спиридонова. (Екатерина БЕСПАЛОВА)
Всё. Нейтральные спортсменки по фигурному катанию Медведева и Загитова полетели на ОИ. Кстати, МОК ещё не запретил вылетать из России? 🧐 pic.twitter.com/r2dcslMjSX– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 27 января 2018 г.
lapp
Думаю всем нейтралам из ОАР нужно ехать под "радужным флагом", чтобы ни у кого не было ни каких вопросов, типа "Кто это?"
18:02
xcb
Я буду лучше Спасибо! Все правилно!
17:55
Vittorio-049
ФЛАГ ОДИН ! какой может быть новый флаг?
17:48
Vittorio-049
ПОЗОР
17:47
Vittorio-049
как можно менять флаг ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ на какие-то поганые флаги?
17:46
lavric999
А я не понимаю, чего такого в Олимпиаде такого, чего нет на тех же кубках мира, чемпионатах мира. Все тоже самое, только название другое! Раз в четыре года она проводится, ну и что?! Такой же старт, такие же соперники, такие же медали! Придумали чиновники, тот же МОК, а другие подстроились! Понимаю, когда чемпионат мира по футболу идет, там со всех континентов команды, причем не слабые, а тут все тоже самое, да еще зимние! Хрень, деньги может быть другие, т.е. призовые, так наши чиновники неустойку выплатят не меньше!
17:43
lapp
"Забудьте, что было до этого" Знатно потроллила. Забудь Женя, что ты двукратная чемпионка мира, а Алина забудь, что ты в этом сезоне ни кому не проигрывала. То есть намекнула - шансов девчонки у вас нет
17:23
Andre_Saratov
Молчание — самый лучший ответ на бессмысленные вопросы.(с)
17:22
Serenky25
Са́мбо (бэкр. самозащита без оружия) — советский вид спортивного единоборства, а также комплексная система самозащиты, разработанная сотрудниками инструкторского и тренерского состава общества «Динамо» в 1930-е годы для подготовки офицеров НКВД и военнослужащих внутренних войск. А что, можно такой флаг брать? Никаких ассоциаций с Россией и НКВД? Так вам там еще добавят. Хотя если Вы его достанете во время прохождения, предварительно выкинув флаг МОК, вот это будет ПОСТУПОК!
17:16
NF
Действительно, два параллельные вселенные: в одной - народ, который не желает себя унижать, в другой - зажравшиеся ликующие и веселящиеся белофлажники, наплевавшие на народ. А еще говорят, что причин для революций в XXI веке нет и быть не может. "Популярность" национального главы тоже вещь преходящая...
17:07
Я буду лучше
Пока не потеряли то, что свято, Во имя тех, кто не пришёл с войны, Не продавайте Родину, ребята! Не стоит та медаль такой цены! Всё в мире переменчиво и тленно. Настало время и «пяти колец». Забыты идеалы Кубертена. Повсюду правит Золотой Телец. Как в балагане, на дешёвой сцене, Где заправляет дьявол во плоти, Вас нагло опускают на колени И требуют униженно ползти! Для них и ложь, и правда – всё едино! И будет не по правилам игра. Вы веруете в честный поединок, А за столом, напротив – шулера! Они вас поприветствуют у входа, Измазав чёрной грязью – за глаза. У них в руках – краплёная колода, А в каждом рукаве – по два туза. Озлоблена, убога и сутула, Европа вся хронически больна: От имени «Россия» сводит скулы, И бешеная капает слюна. Вновь побеждает «избранная раса», Соперников зажавшая в тиски. И прыгают куски живого мяса… Напичканные допингом куски. У «избранных» есть Право, нет Запрета. Не получилось? Можно повторить! А в качестве примера – эстафета! Всё, как всегда! О чём тут говорить? Вы можете поехать. Ваше право. Решайте сами – быть или не быть. Но знайте, что сегодня Честь Державы Вам легче уронить, чем защитить. И вам уже условия создали, Чтобы свести на нет ваш тяжкий труд. А если и добудете медали, Не факт, что их потом не отберут. Пока не потеряли то, что свято, Во имя тех, кто не пришёл с войны, Не продавайте Родину, ребята! Не стоит та медаль такой цены! Спортивный бой всегда зовёт к экрану. И слава тем, кто победил в бою! Но эти игры я смотреть не стану. Здесь унижают Родину мою.
17:05
Strong_est
Если никаких мер от правительства во главе с ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМ нет никаких мер значит на самом деле рыльце в пуху
17:00
Strong_est
Нахрен нужна такая олимпиада стыд и унижение самим то не противно
16:58
alex lav
Странно, что пуховички серые, а не полосатые. Еще надо шапочки и деревянные башмачки.
16:41