Медведева, Загитова и Ковальчук - самые упоминаемые спортсмены в соцсетях во время Олимпиады

Фигуристка Евгения Медведева возглавила рейтинг упоминаемости российских атлетов в социальных сетях во время Олимпийских игр в Пхенчхане, информирует teamrussia.pro. Серебряному призеру Игр-2018 было посвящено 190,5 тысяч сообщений.

На втором месте главная соперница Медведевой чемпионка Олимпиады Алина Загитова (116,3 тысяч сообщений). На третьем – нападающий сборной россии по хоккею и олимпийский чемпион Илья Ковальчук (81,5), на четвертом – его партнер по команде форвард Кирилл Капризов (79,5). Замыкает пятерку еще один игрок линии нападения в хоккейной сборной Никита Гусев (61,8).

Шестое место по упоминаемости в соцсетях – у лыжника Александра Большунова (61,6 тысяч упоминаний), седьмое – у лыжника Андрея Ларькова (51,5), восьмое – у лыжника Дениса Спицова (42,5), девятое – у хоккеиста Павла Дацюка (39,2), десятое – у защитника хоккейной сборной России Вячеслава Войнова​ (32,3).