Медведева, Загитова и Ковальчук - самые упоминаемые спортсмены в соцсетях во время Олимпиады

Фигуристка Евгения Медведева возглавила рейтинг упоминаемости российских атлетов в социальных сетях во время Олимпийских игр в Пхенчхане, информирует teamrussia.pro. Серебряному призеру Игр-2018 было посвящено 190,5 тысяч сообщений.
На втором месте главная соперница Медведевой чемпионка Олимпиады Алина Загитова (116,3 тысяч сообщений). На третьем – нападающий сборной россии по хоккею и олимпийский чемпион Илья Ковальчук (81,5), на четвертом – его партнер по команде форвард Кирилл Капризов (79,5). Замыкает пятерку еще один игрок линии нападения в хоккейной сборной Никита Гусев (61,8).
Шестое место по упоминаемости в соцсетях – у лыжника Александра Большунова (61,6 тысяч упоминаний), седьмое – у лыжника Андрея Ларькова (51,5), восьмое – у лыжника Дениса Спицова (42,5), девятое – у хоккеиста Павла Дацюка (39,2), десятое – у защитника хоккейной сборной России Вячеслава Войнова (32,3).
Дополнительная информация
https://teamrussia.pro/news/novosti/kogo-iz-nashih-sportsmenov-chashhe-drugih-upominali-v-sotssetyah-vo-vremya-olimpijskih-igr/
- Илья Ковальчук
- Павел Дацюк
- Никита Гусев
- Вячеслав Войнов
- Евгения Медведева
- Кирилл Капризов
- Алина Загитова
- Александр Большунов
- Андрей Ларьков
- Денис Спицов
hrenobl68
Вполне ожидаемо.Ковальчук провел яркий турнир, как впрочем и Капризов и Гусев, все заслужили место в топе. Гусев, вообще герой страны!))
17:41
gibson
sovietikus, зато тебе платить не надо, выставляешь себя клоуном совершенно бесплатно. Видимо альтруист:-)
16:46
sovietikus
Интересно, кто платит за раскрутку этого нуля, по фамилии Ковальчук?
15:02
Ирина33
Это точно...куда не посмотри-везде Медведева...(((
14:48