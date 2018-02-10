Медведева тренируется перед выступлением на Олимпиаде. Фото

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева проводит тренировку перед своим выступлением на Олимпиаде в Пхенчхане. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ"

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провела тренировку перед своим выступлением на Олимпиаде в Пхенчхане. 18-летняя россиянка занималась под ноктюрн Фредерика Шопена в исполнении американского скрипача Джошуа Белла.

Тренировка длилась полчаса. У Медведевой было хорошее настроение. Она улыбалась и перешучивалась с Тутберидзе. Посмотреть на российскую пришли более 30 журналистов.

Медведева начнет выступление на Играх 11 февраля (начало - 5.45 по московскому времени) короткой программой в командном турнире.

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