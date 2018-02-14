Медведева стала самой обсуждаемой спортсменкой на старте Олимпиады

Российская фигуристка Евгения Медведева стала самой обсуждаемой персоной в российских социальных сетях в первые семь дней Олимпиады-2018, сообщает ТАСС. Российские пользователи опубликовали более 500 тысяч постов о соревнованиях в Пхенчхане. Самыми упоминаемыми стали фигуристы, биатлонисты и шорт-трекисты.

Кроме спортсменов, принимающих участие в Играх, в число самых обсуждаемых персон попал Антон Шипулин. Также пользователи не оставили без своего внимания болельщика Филипа Вахуду, который развернул российский флаг на церемонии открытия Олимпиады.

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