Медведева показала лучший результат в короткой программе на Олимпиаде

Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат в рамках короткой программы командных соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане. Она набрала 81,06 балла. На втором месте итальянка Каролина Костнер – 75,10 балла, а на третьем – канадка Кейтлин Осмонд – 71,38.
Россиянка установила новый мировой рекорд по набранным баллам за прокат короткой программы. Прежнее достижение (80,85 балла) было установлено Медведевой в апреле на командном чемпионате мира в Токио.
Россия вышла на второе место в зачете командного турнира после коротких программ. Отставание от Канады - 4 очка. Также борьбу за медали продолжат США, Япония и Италия.
Фигурное катание
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Командный турнир
Женщины
Короткая программа
1. Евгения МЕДВЕДЕВА (Россия) - 81,06
2. Каролина Костнер (Италия) - 75,10
3. Кэтлин Осмонд (Канада) - 71,38
4. Сатоко Мияхара (Япония) - 68,95
5. Брейди Теннел (США) - 68,94
6. Чой Да Бин (Корея) - 65,73
7. Ли Сяннин (Китай) - 58,62
8. Николь Шотт (Германия) - 55,32
9. Маэ Бернис Мейте (Франция) - 46,62
10. Эйми Бучанан (Израиль) - 46,30
grechka2103
Эх, надо было Женю в мужской короткой выставлять, были бы 4, а не 8. Невероятно!
10:17
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Женя супер! А эту кобылу бестолковую осмонд судейки вытащили на третье, должна была быть с таким кривым прокатом 4-я после Сатоко. Тянут гнусных кэнаков наймитов на золото!
07:31
Алексей Д.
Хоккеистов тянут как могут. Вроде и так запас есть, но все равно надо подтянуть. В этот раз досталось японке
07:16
redgy
Девченки наши красотки, что одиночки, что в парах). Нужен задел от четвертого места, впереди еще мужская произвольная)
07:14
akkustik
Медведева умничка! Это уникум!
07:10