Медведева показала лучший результат в короткой программе на Олимпиаде

Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат в рамках короткой программы командных соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане. Она набрала 81,06 балла. На втором месте итальянка Каролина Костнер – 75,10 балла, а на третьем – канадка Кейтлин Осмонд – 71,38.

Россиянка установила новый мировой рекорд по набранным баллам за прокат короткой программы. Прежнее достижение (80,85 балла) было установлено Медведевой в апреле на командном чемпионате мира в Токио.

Россия вышла на второе место в зачете командного турнира после коротких программ. Отставание от Канады - 4 очка. Также борьбу за медали продолжат США, Япония и Италия.

Фигурное катание

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Командный турнир

Женщины

Короткая программа

1. Евгения МЕДВЕДЕВА (Россия) - 81,06

2. Каролина Костнер (Италия) - 75,10

3. Кэтлин Осмонд (Канада) - 71,38

4. Сатоко Мияхара (Япония) - 68,95

5. Брейди Теннел (США) - 68,94

6. Чой Да Бин (Корея) - 65,73

7. Ли Сяннин (Китай) - 58,62

8. Николь Шотт (Германия) - 55,32

9. Маэ Бернис Мейте (Франция) - 46,62

10. Эйми Бучанан (Израиль) - 46,30

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018