Медведева обновила свой мировой рекорд в короткой программе

Евгения Медведева стала первой фигуристкой, набравшей более 81 балла в короткой программе. Россиянка установила мировой рекорд в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пхенчхане – она набрала 81,06 балла.

Тем самым она улучшила свой собственный результат, показанный ею на чемпионате мира в Токио в 2017 году – 80,85. Отметим, что на этапе Гран-при в Москве в октябре прошлого года Медведева набрала 80,75 балла.

Россия вышла на второе место в зачете командного турнира после коротких программ. Отставание от Канады - 4 очка. Также борьбу за медали продолжат США, Япония и Италия.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018