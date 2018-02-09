Медведева, Боброва и Соловьев приехали на Олимпиаду в Пхенчхане

Российские фигуристы Евгения Медведева, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев приехали на Олимпиаду в Пхенчхане, информирует пресс-служба ОКР. Как отмечается, Медведева так хорошо выглядит, будто только что из салона красоты, а не после утомительного перелета.

Медведева начнет выступление на Играх 11 февраля (начало - 5.45 по московскому времени) короткой программой в командном турнире. Боброва и Соловьев в тот же день исполнят короткий танец (начало - в 4.00).

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