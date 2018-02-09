Медведева, Боброва и Соловьев приехали на Олимпиаду в Пхенчхане

Российские фигуристы Евгения Медведева, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев приехали на Олимпиаду в Пхенчхане, информирует пресс-служба ОКР. Как отмечается, Медведева так хорошо выглядит, будто только что из салона красоты, а не после утомительного перелета.
Медведева начнет выступление на Играх 11 февраля (начало - 5.45 по московскому времени) короткой программой в командном турнире. Боброва и Соловьев в тот же день исполнят короткий танец (начало - в 4.00).
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Евгения Медведева, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев приехали на Игры. “Женя так хорошо выглядит, будто только что из салона красоты, а не после утомительного перелета”, – заметила наш корреспондент. pic.twitter.com/DS4z08ijjx– Olympic Russia (@Olympic_Russia) 9 февраля 2018 г.