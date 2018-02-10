Медведева, Боброва и Соловьев представят Россию в коротких программах

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а также танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, победившие на Олимпиаде-2014 в Сочи, выступят в коротких программах командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

В субботу утром в Канныне состоялось техническое совещание руководителей команд, на котором была озвучена заявка сорной России, информирует "Р-Спорт". Соревнования в коротких программах в танцах на льду и в женском одиночном катании состоятся 11 февраля.