Мария Бутырская: "Эшли раскритиковала программу Загитовой? Надо по-человечески принимать поражение"

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская удивилась высказыванию американской фигуристки Эшли Вагнер, которая назвала начало программы Алины Загитовой пустым. Бутырская отметила, что все сложные прыжковые элементы Загитова намеренно переносит на вторую половину проката.

Напомним, что Загитова показала лучший результат в произвольной программе в командном первенстве Олимпиады.

– Американская фигуристка Эшли Вагнер раскритиковала произвольную программу Алины Загитовой в командном турнире Олимпиады-2018. По ее словам, Загитова убивала время в начале вступления. Что скажете об этом?

– Ну а что может сказать спортсменка, которая проигрывает? Надо поражение как-то по-человечески принимать. У Алины шикарная программа. Естественно она хочет, чтобы ее программа стоила дороже и для этого все сложные прыжковые элементы надо переносить на вторую половину проката. Кроме нее так никто не делает. Другие не могут этого, потому что не хватает физики. Если бы также делал кто-то еще, Загитову никто не критиковал бы. Вообще удивительны такие высказывания.

Алина – замечательна фигуристка. Ей очень идет эта зажигательная программа. В конце народ делает дорожки, вращения, а у нее начинается сама бомбическая часть. Она прыгает и прыгает. Мне это нравится. Понимаю, что это очень сложно. У нас было другое катание, мы старались главные элемент сделать в начале, чтобы в концовке отдыхать. С моей точки зрения, перенос прыжков на вторую часть программы смотрится нормально. Если она это сделает, то всегда выиграет произвольную программу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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