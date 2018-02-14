Максим Траньков: "Удивило, что канадцам за ошибки не снимали баллы, а добавляли их"

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков по итогам короткой программы на Олимпиаде-2018 выразил недоумение по поводу оценок канадским фигуристам. По итогам короткой программы лидируют китайцы Суй Вэнцзин и Хань Цун, вторыми идут россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а тройку замыкают Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд из Канады.

- Татьяна Тарасова в репортаже заметила, что судьи "тащат" канадскую пару. Как вам работа арбитров?

- В целом адекватное судейство. Что касается канадской пары, то это традиционное лояльное отношение к ней со стороны судей. Это меня не удивило. Удивило другое - за ошибки, которые были видны невооруженным глазом, судьи не снимали, а добавляли им баллы. Но в принципе это не новость, так было и раньше. (Андрей СИЗЯКИН)