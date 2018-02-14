10:21 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Максим Траньков: "Удивило, что канадцам за ошибки не снимали баллы, а добавляли их"

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Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков по итогам короткой программы на Олимпиаде-2018 выразил недоумение по поводу оценок канадским фигуристам. По итогам короткой программы лидируют китайцы Суй Вэнцзин и Хань Цун, вторыми идут россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а тройку замыкают Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд из Канады.

- Татьяна Тарасова в репортаже заметила, что судьи "тащат" канадскую пару. Как вам работа арбитров?

- В целом адекватное судейство. Что касается канадской пары, то это традиционное лояльное отношение к ней со стороны судей. Это меня не удивило. Удивило другое - за ошибки, которые были видны невооруженным глазом, судьи не снимали, а добавляли им баллы. Но в принципе это не новость, так было и раньше. (Андрей СИЗЯКИН)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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nailsh78

В шорт треке у корейцев хозяев отобрали серебро отдав бронзу канадцам ) на 500 метров женщины. Не дадут при более менее равных прокатах нашим не выиграть ..а сделают все что б канадцы если и не обошли б.. то были в призах. Система МОК и ОИ прогнила.. спорт для богатых и влиятельных стран уже внедрили и справки с допуском допингистов и жесткий наезд на неугодных соперников сопровождая атакой и в сми и снятием документалок. Вообщем прям достойное поколение трудов Геббельса.

11:44

СергейИванов

Рос. спортсмены ещё оценят качество судейства по отношению к себе, когда дойдет дело до медалей. МОК обид не прощает...

10:48

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