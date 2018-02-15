Максим Траньков: "У Тарасовой и Морозова еще будет Олимпиада в Китае"

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что российским фигуристам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову не стоит отчаиваться из-за четвертого места на Олимпийских играх 2018 года. По его словам, у них еще будет шанс проявить себя.

- Для меня это не стало неожиданностью, если честно. И медаль никогда не была у них в кармане, потому что соревнование проводится по сумме двух программ. Никаких карманов, я это еще накануне говорил, - отметил Траньков. - Ничего не решено, соперники – опытные спортсмены, за исключением китайцев. А Женя с Вовой только берут лидирующие позиции в России. Сначала они были в тени Волосожар и Транькова, потом – Столбовой и Климова. Теперь вот стали номером один. Все впереди, еще Олимпийские Игры в Китае. Надо продолжать работать и делать умные постановки. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018