Максим Траньков: "Столбова и Климов решили завершить карьеру еще до недопуска на Олимпиаду"

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков подчеркнул: олимпийские чемпионы командного турнира в Сочи Ксения Столбова и Федор Климов приняли решение о завершении карьеры еще до решения Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать спортсменов к участию в Олимпиаде в Пхенчхане.

В понедельник тренер спортсменов Нина Мозер сообщила, что Столбова и Климов завершат карьеру выступлением на мартовском чемпионате мира. Спортсмены, которым МОК 23 января не прислал приглашение на Олимпиаду, в понедельник начали подготовку к последнему старту.

- Неприглашение на Игры никак не повлияло на это решение, оно было принято еще до 23 января, - цитирует ТАСС Транькова. - Просто Олимпиада в Пхёнчхане была их последней и главной целью в большом спорте, и они к ней шли долго, через травмы, через все перипетии, что случались с ними в последние четыре года. Во всем этом есть настоящая драма.

Трудно во всей этой ситуации искать плюсы, но нет худа без добра. Сейчас у ребят будет время как следует подготовиться, исправить ошибки, которые их преследовали на протяжении всего сезона. Ведь из-за травм у них не хватало времени. Если они вернутся в свою форму - в ту, в которой завоевывали медали, у них будут очень большие шансы на чемпионате мира. Просто надо все правильно взвесить.

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