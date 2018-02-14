Максим Траньков: "С точки зрения стратегии, второе место Тарасовой и Морозова даже лучше первого"

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков по итогам короткой программы спортивных пар на Олимпиаде заметил, что россиянам не стоит думать о соперниках, а необходимо сфокусироваться на своих прокатах. Он также добавил, что считает восьмое место Натальи Забияко и Александра Энберта закономерным.

– Все наши пары – большие молодцы, все они откатали свои короткие программы чисто и без ошибок. Как итог – все в десятке. Я считаю, что это успех, – сказал Траньков. – У Тарасовой и Морозова вообще получилось шикарное выступление – с уверенным катанием и правильными элементами. Увы, чуть-чуть не дотянули до китайского дуэта, но, думаю, на пару из Поднебесной сработал титул чемпионов мира. Для стратегии перед произвольной программой вторыми быть неплохо, потому что меньше нервничаешь, когда на тебя не давит бремя лидерства. Можно спокойно кататься. Но в то же время еще рано радоваться и петь дифирамбы, потому что медали получают по итогам двух выступлений. Завтра еще предстоит еще сложный день, и медали никто просто не отдаст.

– Тарасовой и Морозову реально догнать китайскую пару?

– Им не нужно догонять их. Тарасовой и Морозову нужно выходить и делать то, что они умеют, а там уже как карта ляжет. И не стоит выходить с мыслями, что нужно кого-то догонять. Главное – чтобы их самих кто-то не догнал.

– Многие удивлены низкими оценками Забияко и Энберта. На ваш взгляд, их восьмое место справедливо?

– Думаю, справедливо, потому что в их выступлении были недочеты. В то же время сейчас небольшой разброс в баллах, и вся борьба еще впереди. Но и сам факт, что они попали в предпоследнюю разминку – это уже хорошо, и шанс подняться выше у них есть. Сегодня они могли быть на пятом-шестом месте, но, увы, где-то надо было подкрут лучше сделать, где-то другой элемент. Так что все закономерно, и восьмое место – это не так страшно. (Андрей СИЗЯКИН)

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