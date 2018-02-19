Леонид Слуцкий: "Все три спортсменки - Медведева, Загитова и Сотскова - могут быть на пьедестале"

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий, прилетевший в Пхенчхан на Олимпийские игры, отметил, что ждет интересной борьбы в фигурном катании у девушек. Напомним, сегодня Слуцкий намерен сходить на полуфинальный матч женского хоккейного турнира Канада - Россия. Встреча начнется в 15.10 по московскому времени.

- А фигурное катание у девушек?

- Это - само собой! Заруба между нашими девчонками предстоит очень интересная. Я думаю, что все три спортсменки - Медведева, Загитова и Сотскова - могут быть на пьедестале.

- Сами занимаетесь какими-то зимними видами спорта?

- Катаюсь на горных лыжах. По крайней мере, пытаюсь это делать.

- Вы - болельщик по натуре?

- Да, конечно. Я, насколько это возможно для любителя, в курсе наших основных видов спорта. Очень внимательно слежу за всем, в том числе и за ситуацией, которая была вокруг нашей олимпийской сборной с многочисленными дисквалификациями. (Игорь РАБИНЕР)

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