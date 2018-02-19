Леонид Слуцкий: "Все три спортсменки - Медведева, Загитова и Сотскова - могут быть на пьедестале"

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий, прилетевший в Пхенчхан на Олимпийские игры, отметил, что ждет интересной борьбы в фигурном катании у девушек. Напомним, сегодня Слуцкий намерен сходить на полуфинальный матч женского хоккейного турнира Канада - Россия. Встреча начнется в 15.10 по московскому времени.
- А фигурное катание у девушек?
- Это - само собой! Заруба между нашими девчонками предстоит очень интересная. Я думаю, что все три спортсменки - Медведева, Загитова и Сотскова - могут быть на пьедестале.
- Сами занимаетесь какими-то зимними видами спорта?
- Катаюсь на горных лыжах. По крайней мере, пытаюсь это делать.
- Вы - болельщик по натуре?
- Да, конечно. Я, насколько это возможно для любителя, в курсе наших основных видов спорта. Очень внимательно слежу за всем, в том числе и за ситуацией, которая была вокруг нашей олимпийской сборной с многочисленными дисквалификациями. (Игорь РАБИНЕР)
Доктор_Хряк
Лёня, а ты сдал мочу? )))
18:39
Анастасия Волочкова
Не дадут
17:02
Доктор_Хряк
Какой умный )))))))))))))))))))))))) ЗЫ: карочи... Иди как ты к Абрамовичу !
16:41
gruzovik62
Было бы здорово!!!
16:34
Препод
Уберите этого тренера из эфира который ничего не выиграл в футбол ни в Цска ни в сборной РФ ! Прилетел на олимпиаду себя пропиарить ! Да выгоните его из студии !
15:43