Леонид Слуцкий: "Первое золото завоюем в женском фигурном катании"

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что более справедливым будет, если золото в женском одиночном катании на Олимпиаде-2018 завоюет Евгения Медведева. Специалист отметил, что в этой дисциплине россиянкам по силам занять весь пьедестал.

- Чего ждете от женского фигурного катания? Медведева или Загитова?

- На самом деле, я очень люблю этот вид спорта. Переживал за Тарасову, Морозова - специально вставал рано. Следил и за мужчинами - Колядой, Алиевым. У Бобровой и Соловьева довольно сложная задача. Основные шансы, конечно, в женском одиночном катании. Но у меня нет каких-то предпочтений. Наверное, было бы немного справедливее, если бы выиграла Медведева. Она все-таки двукратная чемпионка мира, после травмы. В принципе, все три наши спортсменки могут попасть на пьедестал.

- Где у нас будет первое золото?

- Я так понимаю, самые реальные шансы в женском одиночном катании и хоккее. Просто женское фигурное катание закончится раньше. Поэтому, думаю, в нем мы завоюем первое золото. (Дмитрий СИМОНОВ)

У сборной России в общей сложности стало 9 медалей, из них семь - бронзовые и две - серебряные.

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