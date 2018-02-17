Леонид Слуцкий: "Первое золото завоюем в женском фигурном катании"

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что более справедливым будет, если золото в женском одиночном катании на Олимпиаде-2018 завоюет Евгения Медведева. Специалист отметил, что в этой дисциплине россиянкам по силам занять весь пьедестал.
- Чего ждете от женского фигурного катания? Медведева или Загитова?
- На самом деле, я очень люблю этот вид спорта. Переживал за Тарасову, Морозова - специально вставал рано. Следил и за мужчинами - Колядой, Алиевым. У Бобровой и Соловьева довольно сложная задача. Основные шансы, конечно, в женском одиночном катании. Но у меня нет каких-то предпочтений. Наверное, было бы немного справедливее, если бы выиграла Медведева. Она все-таки двукратная чемпионка мира, после травмы. В принципе, все три наши спортсменки могут попасть на пьедестал.
- Где у нас будет первое золото?
- Я так понимаю, самые реальные шансы в женском одиночном катании и хоккее. Просто женское фигурное катание закончится раньше. Поэтому, думаю, в нем мы завоюем первое золото. (Дмитрий СИМОНОВ)
У сборной России в общей сложности стало 9 медалей, из них семь - бронзовые и две - серебряные.
- Леонид Слуцкий
- Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев
- Олимпиада
- Евгения Медведева
- Михаил Коляда
- Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
- Дмитрий Алиев
- Алина Загитова
echo2011
Не только первое,но и,вероятно,последнее.Хоккей на нынешней Олимпиаде идет "вне конкурса",и возможное золото в нем может радовать только чиновников,которые перекромсали весь чемпионат КХЛ.
16:40 17 февраля
alex160554
Не говори «Гоп», пока не перепрыгнешь. Стали забывать народные мудрости
15:51 17 февраля
fan18
Первое. И, похоже, единственное. Хорошо, что у нас есть Женя Медведева!
15:06 17 февраля
Vittorio-049
Мы завоюем- в переводе - Мы пахали! Ещё один приклеиться к возможной славе
15:03 17 февраля