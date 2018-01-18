Ксения Столбова: "Хотелось всплакнуть в конце программы"

Фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов, занявшие второе место на чемпионате Европы, остались недовольны своим выступлением в произвольной программе. Они недовольны количеством допущенных ошибок.

– Что-то перед Олимпиадой будете менять? – вопрос фигуристам.

Столбова: – Платье точно менять не стану.

Климов: – Над хореографией в принципе поработали, теперь надо работать над элементами.

Также фигуристы отметили, что постараются вернуть к Олимпиаде ранее исполнявшийся парой каскад "3-3-2".

– Если не пытаться оценивать итоги в целом, что скажете про сегодняшний прокат произвольной программы?

Климов: – Плохой, было много ошибок. Опять прыжки по очереди сорвали и были еще невидимые обычному глазу шероховатости.

– Ксения, всплакнули в конце программы?

– Не было! Хотя хотелось… (Екатерина БЕСПАЛОВА)

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