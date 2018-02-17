12:52 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Критиковавшая Загитову Эшли Вагнер поддержала Адама Риппона

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Бронзовый призер Олимпиады-2014, серебряный призер чемпионата мира 2016 года американка Эшли Вагнер в Твиттере похвалила соотечественника Адама Риппона, который занял 10-е место на Играх-2018 в мужском одиночном катании. Фигуристка отметила, что 28-летний спортсмен добился такого результата, несмотря на то, что еще год назад был травмирован.

"Я так горда! В прошлом году Адам Риппон получил травму ноги. Сегодня он показал всем, что упорный труд, решимость и частичка невероятного могут завести далеко. Я так люблю тебя и очень горжусь тобой!", - написала Вагнер.

Напомним, сама фигуристка не попала в состав сборной США на Олимпиаду по спортивным показателям. После завершения командного турнира на соревнованиях в Пхенчхане она раскритиковала Алину Загитову, обвинив ее в том, что 15-летняя россиянка концентрирует большинство прыжков в своих выступлениях во второй части программ. Выступления Риппона в Корее построены по такому же принципу.

Вагнер vs Загитова. Американка критикует россиянку //
Эшли Вагнер, которая "сидит дома в Америке". И вот, что она делает

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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pereyra72

двойные стандарты! никак не угомоняться пиндосы!

13:38 17 февраля

Никто62

Пусть лучше фотки свои пиарит-гораздо прикольней.

13:20 17 февраля

Якут Хан

Караван в пути!)) Шавки лают))

13:07 17 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!