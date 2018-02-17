Критиковавшая Загитову Эшли Вагнер поддержала Адама Риппона

Бронзовый призер Олимпиады-2014, серебряный призер чемпионата мира 2016 года американка Эшли Вагнер в Твиттере похвалила соотечественника Адама Риппона, который занял 10-е место на Играх-2018 в мужском одиночном катании. Фигуристка отметила, что 28-летний спортсмен добился такого результата, несмотря на то, что еще год назад был травмирован.

"Я так горда! В прошлом году Адам Риппон получил травму ноги. Сегодня он показал всем, что упорный труд, решимость и частичка невероятного могут завести далеко. Я так люблю тебя и очень горжусь тобой!", - написала Вагнер.

Напомним, сама фигуристка не попала в состав сборной США на Олимпиаду по спортивным показателям. После завершения командного турнира на соревнованиях в Пхенчхане она раскритиковала Алину Загитову, обвинив ее в том, что 15-летняя россиянка концентрирует большинство прыжков в своих выступлениях во второй части программ. Выступления Риппона в Корее построены по такому же принципу.

I am so proud. @Adaripp was injured in a boot this time last year. He came out tonight and showed everyone hard work, determination and a touch of fabulosity will get you far. I love you so much and I'm so amazed by you. – Ashley Wagner (@AshWagner2010) 17 февраля 2018 г.

Вагнер vs Загитова. Американка критикует россиянку //

Эшли Вагнер, которая "сидит дома в Америке". И вот, что она делает