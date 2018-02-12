08:05 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Коляда все-таки заговорил после выступления

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Российский фигурист Михаил Коляда после завоевания серебра в командных соревнованиях по фигурному катанию все-таки согласился сказать журналистам пару фраз. Ранее он стал единственным из россиян, кто отказывался от общения с прессой.

Коляда сдался после просьбы "сказать хоть что-нибудь"

– Всем спасибо за поддержку! Я вас всех люблю! – произнес спортсмен.

– Отличный тост! – пошутил кто-то из его партнеров по команде. (Дмитрий СИМОНОВ)

12 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь // 
Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (5)
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ИгорьНН

Когда-то ушло золото из-за Третьяка - и что? Яшин, тоже, пару пенок, на уровне сборных пускал (а уж в Динамо...)!

10:46

Felix BARSA

Пока же из за него золото ушло...

10:31

safon10

igogohruhru, согласен. Это спорт. Потренируется и выиграет золото.

09:55

igogohruhru

Все бывает, все ошибаются, зачем гнобить человека, искать везде врагов?

08:49

inachipoch

Кривоногий Михрютка прибурел?

08:20

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