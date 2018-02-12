Коляда все-таки заговорил после выступления

Российский фигурист Михаил Коляда после завоевания серебра в командных соревнованиях по фигурному катанию все-таки согласился сказать журналистам пару фраз. Ранее он стал единственным из россиян, кто отказывался от общения с прессой.
Коляда сдался после просьбы "сказать хоть что-нибудь"
– Всем спасибо за поддержку! Я вас всех люблю! – произнес спортсмен.
– Отличный тост! – пошутил кто-то из его партнеров по команде. (Дмитрий СИМОНОВ)
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Медальный зачет Олимпиады-2018
ИгорьНН
Когда-то ушло золото из-за Третьяка - и что? Яшин, тоже, пару пенок, на уровне сборных пускал (а уж в Динамо...)!
10:46
Felix BARSA
Пока же из за него золото ушло...
10:31
safon10
igogohruhru, согласен. Это спорт. Потренируется и выиграет золото.
09:55
igogohruhru
Все бывает, все ошибаются, зачем гнобить человека, искать везде врагов?
08:49
inachipoch
Кривоногий Михрютка прибурел?
08:20