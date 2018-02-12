Коляда все-таки заговорил после выступления

Российский фигурист Михаил Коляда после завоевания серебра в командных соревнованиях по фигурному катанию все-таки согласился сказать журналистам пару фраз. Ранее он стал единственным из россиян, кто отказывался от общения с прессой.

Коляда сдался после просьбы "сказать хоть что-нибудь"

– Всем спасибо за поддержку! Я вас всех люблю! – произнес спортсмен.

– Отличный тост! – пошутил кто-то из его партнеров по команде. (Дмитрий СИМОНОВ)

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