Коляда в третий раз отказал журналистам в общении

Российский фигурист Михаил Коляда отказал прессе в общении после награждения сборной России в командном турнире Олимпиады-2018. Россияне завоевали серебряные медали, уступив золото канадцам.

В короткой программе Коляда занял 8-е место и набрал 3 очка в зачет команды. В произвольной программе он был вторым, заработав 8 очков. В обоих случаях спортсмен также отказался от общения с журналистами. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018