Коляда снова промолчал после падения

Российский фигурист Михаил Коляда не стал комментировать свое выступление в короткой программе на Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсмен набрал 86,69, снова допустив падение, как и в своих программах в командном турнире, где стал серебряным призером Игр-2018.

Ранее Коляда также не давал комментариев после короткой и произвольной программе в командном турнире. А после награждения отделался двумя фразами: "Всем спасибо! Я люблю вас!". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018