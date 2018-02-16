08:17 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Коляда снова промолчал после падения

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Российский фигурист Михаил Коляда не стал комментировать свое выступление в короткой программе на Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсмен набрал 86,69, снова допустив падение, как и в своих программах в командном турнире, где стал серебряным призером Игр-2018.

Ранее Коляда также не давал комментариев после короткой и произвольной программе в командном турнире. А после награждения отделался двумя фразами: "Всем спасибо! Я люблю вас!". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Lennon

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Zlatcko

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