Коляда провел тренировку под песни Бузовой и Гагариной

Россиянин Михаил Коляда провел тренировку под российские хиты, в том числе песни "Хит-парад" Ольги Бузовой, "Танцуй со мной" Полины Гагариной, "Между мной и тобой" Оскара.
- Музыкальное сопровождение тренировок составляется из хитов разных стран, это обычное дело, – цитирует ТАСС представителя Международного союза конькобежцев.
Напомним, Коляда в короткой программе командного турнира на Играх занял 8-е место.
Ратиборец
Это российские хиты? Ну я ещё понимаю у Гагариной голос есть, но Бузова? Марамойка писклявая.
09:14
polenice
Какие песни слушает, такое и выступление.
08:56
Доктор со стажем
К его тренировке больше подошёл похоронный марш Моцарта...
08:10
Igrok Igorek
Ну, тогда опять ничего хорошего ждать не стоит...
08:05