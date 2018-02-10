07:58 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Коляда провел тренировку под песни Бузовой и Гагариной

Михаил КОЛЯДА. Фото AFP
Михаил КОЛЯДА. Фото AFP
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Россиянин Михаил Коляда​ провел тренировку под российские хиты, в том числе песни "Хит-парад" Ольги Бузовой, "Танцуй со мной" Полины Гагариной, "Между мной и тобой" Оскара.

- Музыкальное сопровождение тренировок составляется из хитов разных стран, это обычное дело, – цитирует ТАСС представителя Международного союза конькобежцев.

Напомним, Коляда в короткой программе командного турнира на Играх занял 8-е место. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4946166

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Ратиборец

Это российские хиты? Ну я ещё понимаю у Гагариной голос есть, но Бузова? Марамойка писклявая.

09:14

polenice

Какие песни слушает, такое и выступление.

08:56

Доктор со стажем

К его тренировке больше подошёл похоронный марш Моцарта...

08:10

Igrok Igorek

Ну, тогда опять ничего хорошего ждать не стоит...

08:05

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