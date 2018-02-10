Коляда провел тренировку под песни Бузовой и Гагариной

Россиянин Михаил Коляда​ провел тренировку под российские хиты, в том числе песни "Хит-парад" Ольги Бузовой, "Танцуй со мной" Полины Гагариной, "Между мной и тобой" Оскара.

- Музыкальное сопровождение тренировок составляется из хитов разных стран, это обычное дело, – цитирует ТАСС представителя Международного союза конькобежцев.

Напомним, Коляда в короткой программе командного турнира на Играх занял 8-е место.