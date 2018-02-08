Российский фигурист Михаил Коляда провел первую тренировку в Пхенчхане перед стартом на Олимпиаде. 9 февраля ему предстоит выступить с короткой программой в командном турнире. Коляда вышел на лед с израильтянами Алексеем Быченко и Даниэлем Самохиным. Также на тренировку был заявлен испанец Хавьер Фернандес, однако на лед он в этот день не вышел. Коляда прибыл в Пхенчхан вечером 7 февраля с предолимпийского сбора в японской Ниигате.

– Учитывая поздний прилет, считаю, что тренировка прошла нормально – сегодня прокатали и короткую, и произвольную программы, – цитирует ТАСС тренера спортсмена Валентину Чеботареву. – Но было тяжеловато – рейс накануне задержали из-за непогоды.

Тренер отметила, что предолимпийский сбор в Японии пошел на пользу спортсмену.

– Мы довольны – нас здорово встречали, – подчеркнула она. – А открытая тренировка, которую мы провели в Ниигате, пошла ему на пользу, это всегда помогает спортсменам.