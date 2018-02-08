09:08 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Коляда провел первую тренировку в Пхенчхане

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Российский фигурист Михаил Коляда провел первую тренировку в Пхенчхане перед стартом на Олимпиаде. 9 февраля ему предстоит выступить с короткой программой в командном турнире. Коляда вышел на лед с израильтянами Алексеем Быченко и Даниэлем Самохиным. Также на тренировку был заявлен испанец Хавьер Фернандес, однако на лед он в этот день не вышел. Коляда прибыл в Пхенчхан вечером 7 февраля с предолимпийского сбора в японской Ниигате.

– Учитывая поздний прилет, считаю, что тренировка прошла нормально – сегодня прокатали и короткую, и произвольную программы, – цитирует ТАСС тренера спортсмена Валентину Чеботареву. – Но было тяжеловато – рейс накануне задержали из-за непогоды.

Тренер отметила, что предолимпийский сбор в Японии пошел на пользу спортсмену.

– Мы довольны – нас здорово встречали, – подчеркнула она. – А открытая тренировка, которую мы провели в Ниигате, пошла ему на пользу, это всегда помогает спортсменам.

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Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4939632

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КОММЕНТАРИИ (2)
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NATALI11

А чем опозорил то?????????

10:46

slava_l

Приехал - опозорил Родину. Не видать ему медали.

09:39