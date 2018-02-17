Коляда ответил на критику Татьяны Тарасовой

Российский фигурист Михаил Коляда признался, что не читает СМИ, пока находится на Олимпиаде в Пхенчхане. Ранее известный тренер Татьяна Тарасова раскритиковала фигуриста, который в командном и личном турнире за четыре проката упал шесть раз, став в итоге восьмым в мужском одиночном катании.
– Татьяна Анатольевна Тарасова сказала, что вы недостаточно тренируетесь.
– Сложно сказать. Она вроде бы не мой тренер. Я говорю: пока я здесь, СМИ не читаю, и даже прокаты свои не смотрел. (Дмитрий СИМОНОВ)
rusfed 2.0
Кто успел стать легендарным? ) У Тутберидзе вроде и пацаны есть в группе - вот она сможет создать нужный продукт
12:20
Алексей Д.
Ну олимпийские игры выигрывали, что немало. Если уж говорить про тотальное доминирование Ягудина и Плющенко, то и это было вполне себе долгие годы. А если уж по большому счёту, то Плющенко можно сказать практически до Сочи доминировал)) Уходил, но возвращаясь был лучшим. Золото Лайсачека, это смех. С появлением Ханю по сути закончилось наше доминирование. Ну а затем прогресс пошёл семимильными шагами и появилось ещё куча монстров. Всего 8 лет назад лучшим был чувак без единого четверного. Сейчас это просто смешно. Повезло, например, Чану, попал в безвременье) А тренеры уехали давным-давно, уже некоторые успели вернуться и снова уехать)) И выросли уже новые тренеры, уже успевшие стать легендарными
12:12
rusfed 2.0
Тренерская школа все вытаскивала до сих пор. А с тех ситуация немного изменилась. Куча тренеров уехали за рубеж: Морозов, Арутюнян и прочие. Тарасова больше не тренирует. Мишин никого не вывел к этим Играм. А тренер Коляды - сама дебютант на таком уровне, ей тоже эту школу нужно еще пройти.
11:15
rusfed 2.0
Долгие годы?? Кто у нас был из доминаторов, кроме Ягудина и Плющенко? )) Урманова и Кулика вспоминать некорректно, имхо: они, мягко говоря, не доминировали
11:10
Алексей Д.
rusfed 2.0------Ну разница, наверное, всегда была огромна, что не мешало ведь доминировать долгие годы в одиночном мужском?)
11:07
rusfed 2.0
Ну если сравнить количество хоккеистов и количество пацанов-фигуристов в стране, разница будет в 100, 500 или 1000 раз? )
10:49
Алексей Д.
Никогда не шли в хоккей и выносили мужики олимпиаду за олимпиадой, а тут вдруг че-то щелкнуло и пацаны пошли в хоккей. Интересно) Был определенный провал, но вероятно он преодолён. Есть сейчас хорошие юниоры. Конкуренции будет достаточно
10:41
ОАР-овцы -- гоу хоум
Наша отечественная пропаганда будет опять пафосно--патриотически орать, что падающие мешки ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ???? И интересно, медали из какого материала присваивают за 7-8-е места, если за 4 -- "деревянную??? Нашей стране нужно разное с-сырьё...
10:34
rusfed 2.0
Кароч. Чтобы выросло что-то конкурентоспособное на мировом уровне, должна быть жесткая конкуренция у нас в стране. Не будет у пацанов этого, потому что у нас в стране они идут в хоккей. А у девочек - наоборот, у нас проблем не будет еще много лет, потому что жесточайшая конкуренция внутри страны. Не нужно делать трагедию из шоу. Спорт - всего лишь шоу.
10:27
fifa_guru
rusfed 2.0 там уже вывесили полное интервью. да и она не такого плана человек чтобы отказываться от своих слов. да и мое мнение остается только с этими словами: "А наши в каком направлении будут работать? В каком и как? У нас Миша падает, и это называется "он сделал". В парах это называется "не сделал", в танцах "не сделал", у девочек "не сделала", а у Миши по-другому. ... Падения два – лутц и тулуп. И так он катается с сентября. Я, конечно, извиняюсь. Но правила в ту сторону меняться не будут. Жизнь вообще идет вверх под большим наклоном. И кто может идти, тот идет на этот верх. "
10:23
rusfed 2.0
fifa_guru и вообще, я подписался под слова Тарасовой. у нее то есть право так говорить? 10:16 _______ У нее - да. Потому что она - лучшая ) Но она-то женщина: сейчас сказала так, через час - по-другому ) Не будешь же ты вместе с ней метаться? )
10:18
fifa_guru
rusfed 2.0 моя критика - это критика болельщика. Оскорблений никаких не было. Все по закону. у нас в демократичной России только критиковать президента нежелательно)) и вообще, я подписался под слова Тарасовой. у нее то есть право так говорить?
10:16
Алексей Д.
Джон....Сильвер----Каким шансом он не воспользовался?! Шансом на что?! Шансом стать олимпийским чемпионом? Действительно, давайте про футбол. Щас летом наши не воспользуются шансом стать чемпионами мира, выгнать всех, пусть другие используют шанс стать чемпионами Европы. Так глядишь лет через 10 дойдём до пацанов из КФК, может быть они шансом воспользуются.... Это спорт! Здесь кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Олимпийским чемпионом он стать не мог здесь! Никак! Сумашедшее чудо должно было произойти для этого. Уровень у соперников в принципе значительно выше. Помимо его чистейшего катания, соперники ещё должны были ошибаться, чтобы медаль светила. Он сегодня выступив неудачно, набрал больше чем любой другой российский фигурист на ЧР, прошедшем 2 месяца назад! Если он психологически неустойчив на ОИ, то что же тогда с теми бедолагами, которые даже на России неустойчивы?! Это спорт! Обыграют, поедут, не обыграют, поедет опять он! Точка.
10:16
rusfed 2.0
fifa_guru мы - условно рабочий класс, серая масса и тд. можешь хоть как называть. а они спортсмены и выступают за себя, за страну и для нас! 10:06 __________ Каждый выполняет свою работу - и ты, и он. У него фамилия - не Путин и не Сечин, чтобы ты себя к другой касте причислял. Все - из одного теста. Вот он свою работу делает так, что он восьмой в мире. Ты - условный рабочий. Токарь. Но моральное право кого-то критиковать у тебя есть, если ты сам безупречен. Хотя бы в масштабах своего завода. Вот и все.
10:12
fifa_guru
rusfed 2.0 про футболистов деревяшек пишут все кому не лень, и я в том числе. но и там находятся такие защитники вроде тебя. далее, причем тут профессии людей и их место?? мы - условно рабочий класс, серая масса и тд. можешь хоть как называть. а они спортсмены и выступают за себя, за страну и для нас! любой спорт и его популярность зависит только от болельщиков. до тех пор пока народу интересно - будут школы, новые спортсмены и чемпионаты. а в данном случае, Коляда лично мне ничего не должен. он должен выступить как можно лучше, показать себя с лучшей стороны. а лизать ему одно место когда он об....ся я не собираюсь.
10:06
fifa_guru
Алексей Д. слава твоей великой наивности что ВСЕ спортсмены ныне ответственные люди.
10:01
rusfed 2.0
Хромая логика у вас тут. Он лучший токарь в стране и восьмой в мире. Я спрашиваю критиков: вы хотя бы восьмые в мире в своей профессии?
10:01
Джон....Сильвер
rusfed 2.0 - Ему дали шанс - он им не воспользовался - дважды! На таких играх ему больше не место!
09:58
IRB
ЗМС-а не трожь!... Вообще он странный парень какой-то - замкнутый, угрюмый, а с виду такой сахарный малыш с конфетной обертки. Но отобрался вроде по спортивному принципу.
09:57
Джон....Сильвер
Алексей Д. - Ну раз так трудно все - объясню! Понятно, что не после 9 февраля. Разумеется сейчас. И плевать, даже, если он станет Чемпионом РФ еще раз. Но, он показал себя психологически неустойчивым к такого уровня соревнованиям. Здесь слишком важна цена победы, чтоб позволять таким как Коляда транжирить их! Раз ему дали - провалился. Согласен - один раз не пида..(ну ты понял). Но, провалится также и во второй раз - увы парень! Вали к черту и дай возможность другим. Может не у чемпиона РФ, а у вицечемпиона лучше выйдет! Тут очень верно токарь написал - ответ русфеду кстати - вот взять токаря на заводе - долго он протянет на работе своей, если будет на своем точильном станке детали каждый раз запарывать? Или, сварщик, который варит, а сварка не держится? Или бухгалтер, который кредит с дебетом свести не может?
09:57
rusfed 2.0
Вам нужно смириться с тем, что он вам ничего не должен ) Это вы сами придумали эту забаву - содержать спортсменов за свой счет - и сами эту забаву спонсируете. Он честно прошел ваш конкурс и выступает на правах сильнейшего в стране. Других в стране нет. У вас же к футболистам претензий нет - а они никогда восьмыми в мире не становились. Можете сами вместо него заявиться, кстати. Или жену, сына, дочку заявите. А мы тут их с дивана раздербаним )
09:54
Алексей Д.
fifa_guru----Не, ну если уверен, да ещё и более чем, то пожалуй, поверю. Чувак приехал на ОИ и легкомысленно отнёсся ко всему... Слава диванно-экспертному сообществу России.
09:50
fifa_guru
Алексей Д. уступать не должен, все на конкурентных правах. Но если ты пробился, то поработай так чтобы не было потом стыдно. Как никак лучшие собрались. более чем уверен парень легкомысленно отнесся ко всему.
09:44
Алексей Д.
Джон....Сильвер-----А зачем писать идиотское утверждение, что он кому-то (непонятно даже кому?) должен уступить место?!
09:39
fifa_guru
Джон....Сильвер красава, респект.
09:39
fifa_guru
спорт такая вещь, что и психика должна быть устойчива и талант должен быть. У каждого спортсмена были моменты когда на кону стояла их карьера и нужно было проявить себя. Криштиану с другом в школьной академии конкурировал, судьбу его дальнейшую решил один выставочный матч. Как наших хоккеистов пробуют в НХЛ, пару раз дали выйти на матч - если получилось то остался, а нет - до свидания. Один матч решил судьбу сборной России по керлингу, и поехала не Сидорова а Моисеева (вроде не ошибся). И еще куча примеров с разных спортивных дисциплин. Спорт это нить над массой народа. Кто-то ходит по их рукам и купается в славе, а кто-то падает на растерзание.
09:38
Джон....Сильвер
rusfed 2.0 - Я тебе кажется написал - читай внимательней - "А в спорте, как и на войне умиления к черту! Либо ты герой - либо вали на хрен!". Помнят победителей, в спорте еще призеров. А тех, кто не тянет на медали - идут на помойку. Такова горькая учесть спорта! Они знали на что шли! И соплей не надо после плохих выступлений и оправданий. У них было время на подготовку, не справились - сами виноваты!
09:34
Алексей Д.
Джон....Сильвер ------А он в какой момент должен был уступить место другому, после первого падения 9 февраля или после второго? Он действующий чемпион России и никому ничего уступать не должен! Пойдите обыграйте, тогда и уступит!
09:33
fifa_guru
rusfed 2.0 а я первый на заводе токарь. (с) не надо тут про диванных непонятные дискуссии разводить. если у него беда с психологией - ему в другое место ехать надо. этот парень пробился через соревнования. там с психологией значит ок было?)) он "опрокинул" кучу конкурентов и это лицо страны на Олимпиаде. уж будь добр, поработай над собой. а он и в командных опозорился и в личных. а 100 других парней кто мог поехать кусают локти. ваш метод пряника вообще тут неуместен.
09:33
Доктор_Хряк
fifa_guru в советское время "не смог завоевать золото - поехал бы его добывать" 08:38--------- +1 !:)
09:29