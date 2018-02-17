Коляда ответил на критику Татьяны Тарасовой

Российский фигурист Михаил Коляда признался, что не читает СМИ, пока находится на Олимпиаде в Пхенчхане. Ранее известный тренер Татьяна Тарасова раскритиковала фигуриста, который в командном и личном турнире за четыре проката упал шесть раз, став в итоге восьмым в мужском одиночном катании.

– Татьяна Анатольевна Тарасова сказала, что вы недостаточно тренируетесь.

– Сложно сказать. Она вроде бы не мой тренер. Я говорю: пока я здесь, СМИ не читаю, и даже прокаты свои не смотрел. (Дмитрий СИМОНОВ)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018