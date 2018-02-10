Ким Юна: "Зажечь огонь Игр было большой честью"

Чемпионка Игр-2010 фигуристка Ким Юна призналсь, что для нее стало большой честью зажечь огонь во время церемонии открытия Олимпиады. Церемония открытия Игр, которые проходят с 9 по 25 февраля в Пхенчхане, состоялась в пятницу.

– Как последний факелоносец в этой эстафете, смогла принять участие в церемонии открытия, эта была большая честь, - цитирует "Р-Спорт" фигуристку. - Два года я уже не катаюсь на коньках, но смогла снова встать на коньки во время церемонии, это был незабываемый момент. И за десять лет моей карьеры впервые каток был так высоко (смеется). Я очень активно тренировалась два дня перед церемонией.

Честно говоря, я не очень эмоционально отреагировала на музыку и хореографию, когда познакомилась с подробностями. Но когда оказалась на церемонии, увидела огонь, это была сюрреалистическая реальность, я потеряла дар речи. Колоссальные эмоции меня захватили. Не знаю, было ли видно это на моем лице (улыбается).