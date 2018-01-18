Каролина Костнер: "Допинговый скандал не скажется на выступлении российских фигуристок на Олимпиаде-2018"

Чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы Каролина Костнер выразила мнение, что допинговый скандал не должен отразиться на выступлении российских фигуристок на предстоящих Олимпийских играх в Пхенчхане.

Вероятными российскими участницами олимпийского турнира являются двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и ее партнерша по группе тренера Этери Тутберидзе Алина Загитова, которые сейчас лидируют на чемпионате Европы, проходящем в Москве, после исполнения короткой программы.

- Я сильно не следила за этой проблемой, об этом лучше спросить у тех, кто вовлечен во все это, - приводит ТАСС слова Костнер. - Но лично я считаю, что это вообще никак не скажется.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря 2017 года в связи с допинговыми нарушениями запретил российским спортсменам выступать на предстоящей Олимпиаде под флагом своей страны, однако предоставил возможность чистым спортсменам выступить на Играх под олимпийским флагом с надписью "олимпийский атлет из России".