09:12 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Капитан сборной России по фигурному катанию выразила соболезнования родным погибших в авиакатастрофе


Россиянка Екатерина Боброва, выступающая в паре с Дмитрием Соловьевым, после завоевания серебра в командном турнире на Олимпиаде в Пхенчхане выразила соболезнования родным погибших в авиакатастрофе.

Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья днем в воскресенье через несколько минут после вылета из Домодедово. Самолет летел из Москвы в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа – все погибли.

– В нашей стране ночью произошла катастрофа. Разбился самолет. Погибли люди. Как капитан хочу выразить соболезнования всем родным и близким погибших, - сказала Боброва. - Рядом с этим все меркнет. Выходя на лед, мы думали об этом. Скорбим. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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