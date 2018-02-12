Канада завоевала золото в командном турнире фигуристов, Россия - серебро

Сегодня. Пхенчхан. Алина ЗАГИТОВА выиграла женскую произвольную программу в командных соревнованиях на Играх-2018. Фото REUTERS

Сборная Канады завоевала золотые медали в фигурном катании в командном турнире. За один вид до окончания соревнований канадская команда набрала 63 очка. На счету сборной России 58 очков. У команды США - 53 очка.

Таким образом, Россия стала второй в комадном турнире и завоевала серебро. Сборную США еще может теоретически догнать Италия, у которой 49 очков. Япония выбыла из борьбы с 44 очками.

Напомним, в составе российкой команды в этих соревнованиях принимали участие Михаил Коляда, Евгения Медведева, Алина Загитова, Александр Энберт/Наталия Забияко, Владимир Морозов/Евгения Тарасова, Дмитрий Соловьев/Екатерина Боброва.

Положение после семи видов программы:

1. Канада - 63 очка

2. Россия - 58

3. США - 53

4. Италия - 49

5. Япония - 44