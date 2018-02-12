Канада завоевала золото в командном турнире фигуристов, Россия - серебро

Сборная Канады завоевала золотые медали в фигурном катании в командном турнире. За один вид до окончания соревнований канадская команда набрала 63 очка. На счету сборной России 58 очков. У команды США - 53 очка.
Таким образом, Россия стала второй в комадном турнире и завоевала серебро. Сборную США еще может теоретически догнать Италия, у которой 49 очков. Япония выбыла из борьбы с 44 очками.
Напомним, в составе российкой команды в этих соревнованиях принимали участие Михаил Коляда, Евгения Медведева, Алина Загитова, Александр Энберт/Наталия Забияко, Владимир Морозов/Евгения Тарасова, Дмитрий Соловьев/Екатерина Боброва.
Положение после семи видов программы:
1. Канада - 63 очка
2. Россия - 58
3. США - 53
4. Италия - 49
5. Япония - 44
- Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев
- Евгения Медведева
- Михаил Коляда
- Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
- Наталья Забияко/ Александр Энберт
- Алина Загитова
kauperwood37
не завоевала, а потеряла стопроцент. золот. медаль...2 золота в Ф.К. и 3-е в хоккее вот наши шансы были...
11:08
BlackKnight
При этом результате что-бы обыграть Канадский Дрим Тим, Конкретно Коляда, при 2-ом результате в произвольной программе, должен был обыграть Патрика Чана и при этом занять не ниже 2-го места и в короткой программе. Тогда бы у нас стало одинаковое количество очков с Канадой. Что-бы обойти Канаду, Коляда должен был занимать 1-ое место в короткой программе. Кто-нибудь ждал от него таких результатов? Не делайте из Коляды крайнего.
09:58
Алексей Д.
redgy----Ну все-таки победил тогда Ханю. Плющенко был вторым, но ключевым моментом было то, что он обошёл Чана. А вот Максимка бы тоже балла 3 принёс и привет)) Здесь да, с канадской дрим-тим у нас шансов было не так много. Лучшее наше выступление и ошибки канадцев. Только так. Чан, конечно, активно нам помогал, но больше никто этого не делал, да плюс сидьишки их где надо подтянули. Так что и чудеса от Коляды не помогли бы.
09:19
ОАР-овцы -- гоу хоум
Мдяяяяяя........ ТАКИМ составом и профукать золото --- ЭТО надо умудриться.....
08:13
redgy
Даже если убрать Коляду, наши "минус 1" от канады. В плюсе только шикарные девченки
07:18
redgy
Алексей Д., Плющенко поливали только неадекваты. Его победа в короткой по сути и сделала нам тогда задел и спокойную победу на турнире. На этих играх на победу можно было рассчитывать только если бы коляда победил в короткой. Но и серебро достойно!
07:16
Алексей Д.
Сразу вспоминаются тонны фекалий вылившихся на Плющенко после его снятия с короткой в Сочи. Зачем приехал и без него бы выиграли командные... Вот, собственно, яркий пример, что было бы в Сочи без Плющенко. А там-то не то, что Коляда, там вообще Ковтун был бы))
06:20
Джон....Сильвер
Коляда подвел. Могли бороться за золото.
06:15