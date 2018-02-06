Иван Букин: "Я не был фигурантом допинговых скандалов, поэтому нахожусь в шоке от решения МОК"

Российский фигурист Иван Букин рассказал о своем решении подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его недопуске к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. По его словам, он рассчитывает на положительное решение со стороны CAS.

– Не знаю, какое будет окончательное решение, - цитирует RT Букина. - Последние новости немного ввели в заблуждение. Я не был фигурантом допинговых скандалов, поэтому нахожусь в шоке (от решения МОК отстранить его от Олимпиады. – Прим. "СЭ"). Надеюсь на положительное решение со стороны CAS. По крайней мере хочу, чтобы комитет назвал причины, по которым я был отстранен от турнира.

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