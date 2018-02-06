18:20 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Иван Букин: "Я не был фигурантом допинговых скандалов, поэтому нахожусь в шоке от решения МОК"

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Российский фигурист Иван Букин рассказал о своем решении подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его недопуске к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. По его словам, он рассчитывает на положительное решение со стороны CAS.

– Не знаю, какое будет окончательное решение, - цитирует RT Букина. - Последние новости немного ввели в заблуждение. Я не был фигурантом допинговых скандалов, поэтому нахожусь в шоке (от решения МОК отстранить его от Олимпиады. – Прим. "СЭ"). Надеюсь на положительное решение со стороны CAS. По крайней мере хочу, чтобы комитет назвал причины, по которым я был отстранен от турнира.

Как Ан, Устюгов и Шипулин будут судиться с МОК. Подробности

 

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/477719-bukin-cas-isk-mok

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (4)
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NapoliFC

Баху тупо выдали список кто не должен быть на играх. Но его составляли теже кто медали Устюгову прогнозирует:) Поэтому так и вышло. Это как Макларен говорит о дырках в стенах не зная в какой стороне света находится Сочи:)))

21:20

tuniss

Это Гену Букина дисквалифицировали...

21:14

NapoliFC

Да как с Чудиновым, небось фамилии перепутали, или просто Бах Букиных не любит, оно в принципе не важно.

21:13

сибирьофф

Как у классика.ты еще жить не начал а уже целое состояние проиграл.мужик!так и здесь,еще нигде толком себя не проявил а уже в черные списки мок попал))

18:41