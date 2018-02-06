Иван Букин: "Я не был фигурантом допинговых скандалов, поэтому нахожусь в шоке от решения МОК"

Российский фигурист Иван Букин рассказал о своем решении подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его недопуске к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. По его словам, он рассчитывает на положительное решение со стороны CAS.
– Не знаю, какое будет окончательное решение, - цитирует RT Букина. - Последние новости немного ввели в заблуждение. Я не был фигурантом допинговых скандалов, поэтому нахожусь в шоке (от решения МОК отстранить его от Олимпиады. – Прим. "СЭ"). Надеюсь на положительное решение со стороны CAS. По крайней мере хочу, чтобы комитет назвал причины, по которым я был отстранен от турнира.
Как Ан, Устюгов и Шипулин будут судиться с МОК. Подробности
NapoliFC
Баху тупо выдали список кто не должен быть на играх. Но его составляли теже кто медали Устюгову прогнозирует:) Поэтому так и вышло. Это как Макларен говорит о дырках в стенах не зная в какой стороне света находится Сочи:)))
21:20
tuniss
Это Гену Букина дисквалифицировали...
21:14
NapoliFC
Да как с Чудиновым, небось фамилии перепутали, или просто Бах Букиных не любит, оно в принципе не важно.
21:13
сибирьофф
Как у классика.ты еще жить не начал а уже целое состояние проиграл.мужик!так и здесь,еще нигде толком себя не проявил а уже в черные списки мок попал))
18:41