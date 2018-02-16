Илья Брызгалов: "Слова Вагнер о Загитовой – зависть и злоба"

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" отметил, что ждет невероятной борьбы на Олимпиаде в Пхенчхане между российскими фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

– Медведева выдающийся атлет! На льду Медведева просто невероятна. Но я вам скажу, что и Алина Загитова невероятно сильная, и между ними будет сумасшедшая борьба! Даже не знаю, кто победит. Обе девушки заслуживают золота. И за каждую будет обидно. Пусть они наберут одинаковое количество баллов, чтобы обе с золотом уехали.

– Был прецедент в Солт-Лейке.

– Но там же другая система судейства была. Сейчас очень сложно набрать одинаковое количество баллов. Все может решить одна сотая балла. А тогда 6,0, 5,9 ставили. Но вдруг так случится, что Загитова и Медведева по сумме двух программ наберут одинаковое количество очков? Феноменальные девчонки, наша гордость.

– Американская фигуристка Эшли Вагнер сказала, что Загитова показывает не фигурное катание, а просто попрыгушки.

– Еще бы, Эшли Вагнер с трибуны-то виднее. Со стороны-то хорошо все видно. Это простая зависть и злоба. Она не попала на Олимпиаду, хотя в Америке Эшли является лицом Игр. Все надеялись, что она поедет, но не отобралась. Кому, как не ей, сидеть и рассуждать, что Загитова – неправильная фигуристка. Вагнер же таких вещей никогда не делала. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Ильи Брызгалова