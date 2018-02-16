13:52 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Илья Брызгалов: "Слова Вагнер о Загитовой – зависть и злоба"

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Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" отметил, что ждет невероятной борьбы на Олимпиаде в Пхенчхане между российскими фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

– Медведева выдающийся атлет! На льду Медведева просто невероятна. Но я вам скажу, что и Алина Загитова невероятно сильная, и между ними будет сумасшедшая борьба! Даже не знаю, кто победит. Обе девушки заслуживают золота. И за каждую будет обидно. Пусть они наберут одинаковое количество баллов, чтобы обе с золотом уехали.

– Был прецедент в Солт-Лейке.

– Но там же другая система судейства была. Сейчас очень сложно набрать одинаковое количество баллов. Все может решить одна сотая балла. А тогда 6,0, 5,9 ставили. Но вдруг так случится, что Загитова и Медведева по сумме двух программ наберут одинаковое количество очков? Феноменальные девчонки, наша гордость.

– Американская фигуристка Эшли Вагнер сказала, что Загитова показывает не фигурное катание, а просто попрыгушки.

– Еще бы, Эшли Вагнер с трибуны-то виднее. Со стороны-то хорошо все видно. Это простая зависть и злоба. Она не попала на Олимпиаду, хотя в Америке Эшли является лицом Игр. Все надеялись, что она поедет, но не отобралась. Кому, как не ей, сидеть и рассуждать, что Загитова – неправильная фигуристка. Вагнер же таких вещей никогда не делала. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Ильи Брызгалова

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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kotovski

740, ты и есть одноразовое изделие:)

20:38 16 февраля

Аксель6.0

Илья, лучше проявите больше внимания к хоккею. там вы специалист. А фигурное катание и без вас прокомментируют - специалистов много

19:09 16 февраля

740

Одноразовых чемпионок можно и не воспринимать, а просто забыть их. У них нет авторитета в 2 Олимпиады и 4-5 ЧМ. (Липницкая, Сотникова, Вагнер).

18:57 16 февраля

matvey2000

Брызгалов имеет право на мнение о Вагнер. Как и Waddim - на мнение о Брызгалове.

15:38 16 февраля

Waddim

Подпортил Брызгалов впечатление о себе. Когда по сути возразить нечего, начинается очернение и девальвирование сказавшего. Вот, это мол, зависть и злоба. Это и есть возражение? Ты, Брызгалов, не фигурист же, правильно? Ну и чего лезешь комментировать специалиста, каким в любом случае является Вагнер? По крайней мере, немного более квалифицированным, чем ты. И твой ответ, поясняющий, в силу твоих умственных способностей, почему Вагнер так сказала всего лишь показывает твою бессильную злобу от неспособности что-то сказать по существу. Вагнер имеет право на своё мнение. Имеет право сказать то, что она сказала. А вот ты, Брызгалов, конечно тоже имеешь право... На мнение о хоккее уж точно. А то, что ты пукнул в отношении Вагнер - это не мнение, а это и есть бессилие и злоба, потому что сказать тебе и нечего....

15:10 16 февраля

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