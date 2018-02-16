Илья Авербух: "Судьи оказались не готовы к потрясающему выступлению Алиева"

Серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух считает, что судьи оказались не готовы к тому, что фигурист Дмитрий Алиев блестяще выступит в короткой программе на Играх-2018. По его мнению, российский спортсмен имеет шансы на борьбу за итоговое третье место.

После короткой программы Алиев занимает 5-е место, Михаил Коляда – 8-е.

- Мы должны поздравить Диму. Это было очень и очень хорошее выступление. Если бы у него был не первый старт, был определенный опыт, то именно Алиев занял бы третье место по итогам короткой программы, - сказал Авербух. - Он показал потрясающий набор элементов. Судьи просто оказались не готовы к такому выдающемуся выступлению Димы. Их некая предвзятость не позволила ему быть третьим. Нельзя не отметить выдающееся выступление двух лидеров - Ханю и Фернандеса. Считаю, если звезды сойдутся, Алиев может побороться за третье место. (Павел ГУРЕВИЧ)

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