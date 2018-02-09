Илья Авербух: "Приветствие" МОК решения CAS выглядит чудовищно"

Призер Олимпиады-2002 по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух возмутился заявлением МОК, приветствовавшим решение CAS по российским спортсменам. Напомним, что выездная панель CAS (CAS ad hoc) отклонила апелляции 45 спортсменов и двух тренеров на решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018. В их число вошли шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, скелетонист Александр Третьяков и ряд других ведущих атлетов.

- Смешат заявления МОК в адрес CAS. Когда что-то идет не по их сценарию, они начинают говорить о реформировании CAS, но как только их все устраивает – выступают с приветствиями. Само слово "приветствие" в таком контексте выглядит чудовищно. Ведь их детей, а олимпийцы – это дети МОК, не пускают на Игры. Все это настолько безумно, что не поддается здравомыслию и нормальной человеческой логике, - цитирует "Р-Спорт" Авербуха. - К сожалению, ничего удивительного не произошло. Мы должны быть благодарны CAS за решение, которое вернуло нам первое общекомандное место в Сочи, вернуло нашим ребятам заслуженные олимпийские медали. Это самое важное. Даже если бы сегодня ребят допустили, в такой нервотрепке, которая происходила в последний месяц, было бы опрометчиво ждать от них больших результатов.

Возможно, многие из них сами отказались бы выступать – так не готовятся к Олимпийским играм. Это не тот турнир, в котором можно побежать соревноваться сразу после того, как тебе разрешили. Возможно, так даже лучше, чем надрывать себя в психологической и физической растренированности. Дальше будут этапы Кубков мира, чемпионаты мира. Конечно, Олимпиада – главный турнир, но сейчас ситуация была критической.

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