Илья Авербух: "Надо делать акцент не на рекорде, а на том, что Медведева не дрогнула"

Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух отметил, что россиянка Евгения Медведева не должна делать акцент на мировом рекорде во время Олимпиады в Пхенчхане.

18-летняя спортсменка в воскресенье выступила в короткой программе командных соревнований фигуристов и принесла сборной России максимум баллов, выиграв с мировым рекордом (81,06 балла).

– Нужно поздравить Женю с очень чистым прокатом, она большая молодец. Женя сделала максимум возможного – принесла в копилку 10 баллов, – цитирует Авербуха "РИА Новости". – Я бы не проводил прямых аналогий между командным и личным турнирами. В личном оценки будут иметь большое значение.

Я бы делал акцент не на мировом рекорде, а на том, что Женя не дрогнула. Несмотря на всю психологическую борьбу, она выступила очень-очень достойно и вернула нашу команду на второе место.

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