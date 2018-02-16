Илья Авербух: "Коляда очень талантлив. Его подводит психология"

Серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух считает, что фигурист Михаил Коляда от природы обладает большим талантом, однако его подводит психология. По мнению специалиста, российскому спортсмену нужно накопить опыт.

После короткой программы у мужчин лидирует японец Юдзуру Ханю (111,68 балла), вторым идет испанец Хавьер Фернандес (107,58). Дмитрий Алиев занимает 5-е место (98,98), а Коляда – 8-е (86,69).

- Миша очень талантливый человек, - сказал Авербух. - Ему от природы дана сумасшедшая координация, которая позволяет ему справляться со сложнейшими элементами. Но с точки зрения психологии у него не получается. Причем так происходит весь сезон. Он ни одного страта не провел “чисто”, всегда было большое количество сбоев. По определенном стечению обстоятельств он занимал места выше, чем был уровень его катания.

Но потенциально он очень сильный фигурист, у него большие возможности, особенно в прыжковой части. Но психология… В отличие от Алиева, который и на Европе катался блестяще.

- Как преодолеть этот психологический барьер?

- У Миши большое будущее, он еще очень юный. Вполне возможно, что нужно накопить определенный опыт. Но в данный момент его желания превосходят его возможности. Есть ощущение, что он немного торопится при исполнении элементов. (Павел ГУРЕВИЧ)

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