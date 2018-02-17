Ханю стал двукратным олимпийским чемпионом, Алиев - 7-й

Японец Юдзуру Ханю завоевал золото на второй Олимпиаде подряд. Вслед за победой в Сочи он выиграл олимпийский турнир и в Пхенчхане. В произвольной программе японец уступил американцу Натану Чену, впервые в истории исполнившему шесть четверных прыжков за один прокат, но с общей суммой 317,85 балла японец одержал победу. Серебро у его соотечественника - Сомы Уно. Шестикратный чемпион Европы и двукратный чемпион мира испанец Хавьер Фернандес завоевал свою первую олимпийскую медаль – бронзовую.

Россияне Дмитриев Алиев и Михаил Коляда, занимавшие 5-е и 8-е места после короткой программы, в произвольной не обошлись без падений. В итоговом протоколе они стали 7-м и 8-м.

Фигурное катание

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Произвольная программа

1. Натан Чен (США) – 215,08 балла

2. Юдзуру Ханю (Япония) – 206,17

3. Сома Уно (Япония) – 202,73

4. Хавьер Фернандес (Испания) – 197,66

5. Цзинь Боян (Китай) – 194,45

6. Винсент Чжоу (США) - 192,16

7. Михаил КОЛЯДА (Россия) – 177,56…

13. Дмитрий АЛИЕВ (Россия) – 168,53

Итоговое положение

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 317,85

2. Сома Уно (Япония) – 306,90

3. Хавьер Фернандес (Испания) – 305,24

4. Цзинь Боян (Китай) – 297,77

5. Натан Чен (США) – 297,35

6. Винсент Чжоу (США) - 276,69

7. Дмитрий АЛИЕВ (Россия) – 267,51

8. Михаил КОЛЯДА (Россия) – 264,25

Фигурное катание. Ханю выиграл золото. Коляда и Алиев упали

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018