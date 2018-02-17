Ханю стал двукратным олимпийским чемпионом, Алиев - 7-й

Японец Юдзуру Ханю завоевал золото на второй Олимпиаде подряд. Вслед за победой в Сочи он выиграл олимпийский турнир и в Пхенчхане. В произвольной программе японец уступил американцу Натану Чену, впервые в истории исполнившему шесть четверных прыжков за один прокат, но с общей суммой 317,85 балла японец одержал победу. Серебро у его соотечественника - Сомы Уно. Шестикратный чемпион Европы и двукратный чемпион мира испанец Хавьер Фернандес завоевал свою первую олимпийскую медаль – бронзовую.
Россияне Дмитриев Алиев и Михаил Коляда, занимавшие 5-е и 8-е места после короткой программы, в произвольной не обошлись без падений. В итоговом протоколе они стали 7-м и 8-м.
Фигурное катание
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Произвольная программа
1. Натан Чен (США) – 215,08 балла
2. Юдзуру Ханю (Япония) – 206,17
3. Сома Уно (Япония) – 202,73
4. Хавьер Фернандес (Испания) – 197,66
5. Цзинь Боян (Китай) – 194,45
6. Винсент Чжоу (США) - 192,16
7. Михаил КОЛЯДА (Россия) – 177,56…
13. Дмитрий АЛИЕВ (Россия) – 168,53
Итоговое положение
1. Юдзуру Ханю (Япония) – 317,85
2. Сома Уно (Япония) – 306,90
3. Хавьер Фернандес (Испания) – 305,24
4. Цзинь Боян (Китай) – 297,77
5. Натан Чен (США) – 297,35
6. Винсент Чжоу (США) - 276,69
7. Дмитрий АЛИЕВ (Россия) – 267,51
8. Михаил КОЛЯДА (Россия) – 264,25
Фигурное катание. Ханю выиграл золото. Коляда и Алиев упали
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
rusfed 2.0
Нет тут трагедии. Пацаны обычно выбирают хоккей. Зато девочки у нас еще много лет лучшими будут
10:22
Хрю-хрю
ЧМОка сам с собой ведёт беседу под разными никами. Ну что поделать... Это шизофрения. А тем временем наше мужское фигурное катание после эпохи Плющенко скатилось вниз.
08:32
Бней Иегуда
Лучший в истории?)
08:21
ОАР-овцы -- гоу хоум
А за 7--8-е места медали из какого материала падающим мешкам дадут??? Или сейчас начнётся очередная пафосно--патриотическая пропаганда, что занятые места --- ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА нашего фиг. катания????
08:17