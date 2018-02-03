Ханю пропустит командный турнир Олимпиады

Олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю не выступит в командном турнире на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, информирует AFP. Рекордсмен мира намерен сосредоточиться на личном турнире и не хочет дполнительно нагружать травмированную лодыжку.



Ханю получил травму на тренировке перед домашним этапом "Гран-при" в ноябре. Недавно он восстановился и в начале января приступил к тренировкам.

​Командный турнир на Олимпиаде-2018 пройдет 9-12 февраля. Личные соревнования в мужском одиночном катании состоятся 16-17 февраля.