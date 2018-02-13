Ханю признался, что до сих пор испытывает дискомфорт после травмы

Олимпийский чемпион 2014 года Юдзуру Ханю отметил, что хочет показать выступление мечты на Олимпиаде-2018, несмотря на то, что до сих испытывает дискомфорт после травмы ноги. Он также добавил, что выберет прыжки в программе, исходя из своего состояния.

23-летний Ханю получил травму в середине ноября во время тренировки. Игры-2018 станут для него первым стартом после повреждения.

– Когда я получил травму, хотел кататься на обезболивающих, но лодыжка просто не двигалась, – приводит "Р-Спорт" слова Ханю. – Сейчас я до сих пор ощущаю дискомфорт, но могу кататься и рад этому. Сейчас я хочу говорить только о хорошем. Выступить здесь было моей мечтой, и я хочу показать выступление мечты.

Главной проблемой было вернуть выносливость. Сейчас я чувствую, что способен выступить на Олимпиаде хорошо.

Буду ли прыгать четверной риттбергер? Не уверен, мне надо избрать разумную стратегию. Я уверен, что с чистым прокатом могу стать чемпионом. Поэтому я выберу прыжки в программе, исходя из здравого смысла и своего состояния.

Ханю в окружении охраны на Олимпиады. Фото