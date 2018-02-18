Ханю намерен выполнить четверной аксель на Олимпиаде-2022

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю намерен выполнить четверной аксель на Играх-2022, которые пройдут в Пекине. Этот элемент считается самым сложным прыжком, никто из фигуристов не включал его в программу на соревнованиях.

- Я добился того, что собирался сделать, - цитирует Kyodo Ханю. - Я не собираюсь завершать карьеру. Каждый раз, когда я думаю о том, чем заняться кроме фигурного катания, я всегда возвращаюсь к нему.

Я отдал ему всего себя. Хотел бы продолжить заниматься фигурным катанием. На данный момент моя единственная цель - выполнить четверной аксель.

Напомним, 23-летний Ханю взял золото на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.