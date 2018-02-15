Губерниев - о результате Тарасовой и Морозова: "Не сдаваться, ребята. У вас обязательно будут победы"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев поддержал российских фигуристов Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Губерниев отметил, что у спортсменов еще будут победы.

"Хочу поддержать наших фигуристов. Евгению Тарасову и Владимира Морозова. И всех россиян, которые были в Корее четвертыми. Вы огромные молодцы! Вы настоящие спортсмены! Люди, критикующие вас, тяжелее ложки в руках ничего не держали, бездельники и неудачники. Россия с вами, Тарасова и Морозов, Аввакумова и т. д. Алена Савченко с пятой попытки выиграла олимпийское золото. Не сдаваться, ребята. У вас обязательно будут победы. За вами большая страна!", - написал на своей странице в Инстаграме Губерниев.

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