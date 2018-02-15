Губерниев - о результате Тарасовой и Морозова: "Не сдаваться, ребята. У вас обязательно будут победы"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев поддержал российских фигуристов Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Губерниев отметил, что у спортсменов еще будут победы.
"Хочу поддержать наших фигуристов. Евгению Тарасову и Владимира Морозова. И всех россиян, которые были в Корее четвертыми. Вы огромные молодцы! Вы настоящие спортсмены! Люди, критикующие вас, тяжелее ложки в руках ничего не держали, бездельники и неудачники. Россия с вами, Тарасова и Морозов, Аввакумова и т. д. Алена Савченко с пятой попытки выиграла олимпийское золото. Не сдаваться, ребята. У вас обязательно будут победы. За вами большая страна!", - написал на своей странице в Инстаграме Губерниев.
Хочу поддержать наших фигуристов!!!! Евгению Тарасову и Владимира Морозова!!! И всех россиян , которые были в Корее четвёртыми!!! Вы огромные молодцы!!! Вы настоящие спортсмены!!! Люди , критикующие Вас , тяжелее ложки в руках ничего не держали, бездельники и неудачники!!! Россия с Вами , Тарасова и Морозов , Аввакумова и тд!!!! Алена Савченко с пятой попытки выиграла олимпийское золото!!! Не сдаваться , ребята!!! У Вас обязательно будут победы!!! За Вами большая страна!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ #фигурноекатание #спортивныепары #борьба #неудача #сражение #россия #тарасова #морозов #корея #аввакумова #олимпиада #олимпийскиеигры #олимпиада2018 #пхенчхан #корея
Dominator777
За ними нет страны, поэтому и проиграли. Те, кто выступают и ПРЕДСТАВЛЯЮТ страну, как правило - ВЫИГРЫВАЮТ.
12:11
cedoi
Лезет во все щели,как затычка.горлопан.
10:23
alex lav
Странно, что Мутко с Жуковым еще не отметились.
10:10