"Где Эшли? Сидит дома в Америке. А Загитова представляет великую державу на Олимпиаде". Ягудин ответил Вагнер

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин вступился за Алину Загитову, которая подверглась критике со стороны американской фигуристки Эшли Вагнер. По словам специалиста, у 15-летней россиянки очень продуманная программа, которая может не всем нравиться, но это не повод ее критиковать.

- Американка Эшли Вагнер обвинила Загитову в затягивании времени. В частности она сказала следующее: "Программы Алины слишком загруженные и даже хаотичные во второй половине и пустые в начале". Это, на ваш взгляд, действительно так?

- Всегда найдутся люди, которым нравится то или иное катание или не нравится. Но Алина Загитова катается не для Эшли Вагнер, а для судей, - отметил Ягудин. - И с технической точки зрения, поставив все прыжки во вторую часть программы, она катается очень продуманно. И этим самым она набирает больше баллов за счет чистого выполнения элементов. Но Эшли Вагнер можно ответить так: "Где сейчас она? Дома в Америке. А Загитова достаточно успешно представляет великую державу на Олимпийских играх".

- Это критика не способна раскачать Загитову?

- Абсолютно никак не может. Поверьте, эта новость, если она и дойдет до Алины, то уже после завершения Олимпиады. (Андрей СИЗЯКИН)

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