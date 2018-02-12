"Где Эшли? Сидит дома в Америке. А Загитова представляет великую державу на Олимпиаде". Ягудин ответил Вагнер

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин вступился за Алину Загитову, которая подверглась критике со стороны американской фигуристки Эшли Вагнер. По словам специалиста, у 15-летней россиянки очень продуманная программа, которая может не всем нравиться, но это не повод ее критиковать.
- Американка Эшли Вагнер обвинила Загитову в затягивании времени. В частности она сказала следующее: "Программы Алины слишком загруженные и даже хаотичные во второй половине и пустые в начале". Это, на ваш взгляд, действительно так?
- Всегда найдутся люди, которым нравится то или иное катание или не нравится. Но Алина Загитова катается не для Эшли Вагнер, а для судей, - отметил Ягудин. - И с технической точки зрения, поставив все прыжки во вторую часть программы, она катается очень продуманно. И этим самым она набирает больше баллов за счет чистого выполнения элементов. Но Эшли Вагнер можно ответить так: "Где сейчас она? Дома в Америке. А Загитова достаточно успешно представляет великую державу на Олимпийских играх".
- Это критика не способна раскачать Загитову?
- Абсолютно никак не может. Поверьте, эта новость, если она и дойдет до Алины, то уже после завершения Олимпиады. (Андрей СИЗЯКИН)
Аделина Сотникова: "Не согласна с Вагнер. Программа Загитовой – лучшая" //
Загитова сразила всех наповал. Но у России – только серебро
Papa Dolphin
Beard,,,,,,,,,,,,,, Россия - великая страна, страна Гагарина, Высоцкого, Шаляпина, Пушкина, русского балета, храбрых воинов. И ЛУЧШИХ ФИГУРИСТОВ! БРАВО!!! ------------------------- причем тут россия и оар?
17:13 12 февраля
Pyatochok
Beard Францюватый, нам глубоко фиолетово хрюканье очередного щеневмэрлого папуаса... Бери сухс и скачи до Торонто.
16:58 12 февраля
Don
Beard, да гуцул нам мнение какого-то бендеры очень важно) Зато Хатынь была правдой, 118-й карательный батальон! И как вас белорусы только не прокляли после этого?
15:24 12 февраля
grad45
Beard,,,,,,,,,,,,,, Россия - великая страна, страна Гагарина, Высоцкого, Шаляпина, Пушкина, русского балета, храбрых воинов. И ЛУЧШИХ ФИГУРИСТОВ! БРАВО!!!
14:44 12 февраля
grad45
О, как пиндоску плющит… Это что ж, она ставит под сомнение профессионализм главного тренера Этери Туберидзе, которая готовит и Женю Медведеву? Зачем она это говорит? Чтобы у судей уже закрались сомнения в уникальности Алины? Просто cмешны её рассуждения… Куда американке до наших девочек? Это просто земля и космос… Женская зависть гложет… Американка, занимайся своим делом. Судить наших девочек будут профессионалы…
14:43 12 февраля
andy333
Да каждый имеет право на свое мнение, разобиделись что-ли?
14:26 12 февраля
Pyatochok
Кашля, страшная как чахоточный кашель, любительница сниматься в порно не снимая коньков, элементарно завидует юной и красивой Алине... однако, пиндоска!
14:15 12 февраля
Beard
ВЕЛИКУЮ ДЕРЖАВУ НА ОЛИМПИАДЕ......................в чём величие?Сколько ни говори халва,во рту слаще не станет.Только не надо опять про победу в ВОВ,,это было давно и не правда.
13:46 12 февраля
Аксель6.0
Точно так же делает Ягудин - сидит дома и пишет уничижительные комментарии в адрес действующих спортсменов. Он же пинал Коляду и саморекламу делал. Кстати, в одной передаче Ягудин сказал, что не смотрит фигурное катание даже по телевизору. Но суди по количеству комментариев, смотрит.
13:21 12 февраля
Felix BARSA
Мнение америкашки ВООБЩЕ НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНО, тем более нашей замечательной фигуристке!
13:17 12 февраля
Бен Ричардс
К сожалению, современный подход в судействе фигурного катания ставит результат исключительнр в зависимость от набора технических элементов. Какие требования такие и программы. Но зачем хамить, Ягудин? Человек высказал своё мнение, имеет право, даже если оно вам не нравится. Или вы запамятовали, кто из наших спортсменов, специалистов сейчас у нас дома и почему.
13:16 12 февраля
echo2011
Критиковать нужно не Загитову,а нынешние правила,поощряющие прыжки во второй половине программы.Это привело к тому,что доминировать стали молодые девочки,а возрасте старше 20 лет спортсменки выглядят динозаврами.
13:14 12 февраля
lapp
"Это критика не способна раскачать Загитову?" - А что до этого Загитова не знала о том что все прыжки делает во во второй половине программы? она сознательно на это идет и ей плевать на мнение какой то вагнер
12:54 12 февраля
shiko56
Эшли это вроде такая страшная накаченная тётка? Вроде Серенытолько белая?
12:41 12 февраля