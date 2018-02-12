12:34 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

"Где Эшли? Сидит дома в Америке. А Загитова представляет великую державу на Олимпиаде". Ягудин ответил Вагнер

Алексей ЯГУДИН. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ
Алексей ЯГУДИН. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин вступился за Алину Загитову, которая подверглась критике со стороны американской фигуристки Эшли Вагнер. По словам специалиста, у 15-летней россиянки очень продуманная программа, которая может не всем нравиться, но это не повод ее критиковать.

 
Алина ЗАГИТОВА и Эшли ВАГНЕР.Вагнер vs Загитова: американка атакует российскую звезду

- Американка Эшли Вагнер обвинила Загитову в затягивании времени. В частности она сказала следующее: "Программы Алины слишком загруженные и даже хаотичные во второй половине и пустые в начале". Это, на ваш взгляд, действительно так?

- Всегда найдутся люди, которым нравится то или иное катание или не нравится. Но Алина Загитова катается не для Эшли Вагнер, а для судей, - отметил Ягудин. - И с технической точки зрения, поставив все прыжки во вторую часть программы, она катается очень продуманно. И этим самым она набирает больше баллов за счет чистого выполнения элементов. Но Эшли Вагнер можно ответить так: "Где сейчас она? Дома в Америке. А Загитова достаточно успешно представляет великую державу на Олимпийских играх".

- Это критика не способна раскачать Загитову?

- Абсолютно никак не может. Поверьте, эта новость, если она и дойдет до Алины, то уже после завершения Олимпиады. (Андрей СИЗЯКИН)

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Papa Dolphin

Beard,,,,,,,,,,,,,, Россия - великая страна, страна Гагарина, Высоцкого, Шаляпина, Пушкина, русского балета, храбрых воинов. И ЛУЧШИХ ФИГУРИСТОВ! БРАВО!!! ------------------------- причем тут россия и оар?

17:13 12 февраля

Pyatochok

Beard Францюватый, нам глубоко фиолетово хрюканье очередного щеневмэрлого папуаса... Бери сухс и скачи до Торонто.

16:58 12 февраля

Don

Beard, да гуцул нам мнение какого-то бендеры очень важно) Зато Хатынь была правдой, 118-й карательный батальон! И как вас белорусы только не прокляли после этого?

15:24 12 февраля

grad45

Beard,,,,,,,,,,,,,, Россия - великая страна, страна Гагарина, Высоцкого, Шаляпина, Пушкина, русского балета, храбрых воинов. И ЛУЧШИХ ФИГУРИСТОВ! БРАВО!!!

14:44 12 февраля

grad45

О, как пиндоску плющит… Это что ж, она ставит под сомнение профессионализм главного тренера Этери Туберидзе, которая готовит и Женю Медведеву? Зачем она это говорит? Чтобы у судей уже закрались сомнения в уникальности Алины? Просто cмешны её рассуждения… Куда американке до наших девочек? Это просто земля и космос… Женская зависть гложет… Американка, занимайся своим делом. Судить наших девочек будут профессионалы…

14:43 12 февраля

andy333

Да каждый имеет право на свое мнение, разобиделись что-ли?

14:26 12 февраля

Pyatochok

Кашля, страшная как чахоточный кашель, любительница сниматься в порно не снимая коньков, элементарно завидует юной и красивой Алине... однако, пиндоска!

14:15 12 февраля

Beard

ВЕЛИКУЮ ДЕРЖАВУ НА ОЛИМПИАДЕ......................в чём величие?Сколько ни говори халва,во рту слаще не станет.Только не надо опять про победу в ВОВ,,это было давно и не правда.

13:46 12 февраля

Аксель6.0

Точно так же делает Ягудин - сидит дома и пишет уничижительные комментарии в адрес действующих спортсменов. Он же пинал Коляду и саморекламу делал. Кстати, в одной передаче Ягудин сказал, что не смотрит фигурное катание даже по телевизору. Но суди по количеству комментариев, смотрит.

13:21 12 февраля

Felix BARSA

Мнение америкашки ВООБЩЕ НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНО, тем более нашей замечательной фигуристке!

13:17 12 февраля

Бен Ричардс

К сожалению, современный подход в судействе фигурного катания ставит результат исключительнр в зависимость от набора технических элементов. Какие требования такие и программы. Но зачем хамить, Ягудин? Человек высказал своё мнение, имеет право, даже если оно вам не нравится. Или вы запамятовали, кто из наших спортсменов, специалистов сейчас у нас дома и почему.

13:16 12 февраля

echo2011

Критиковать нужно не Загитову,а нынешние правила,поощряющие прыжки во второй половине программы.Это привело к тому,что доминировать стали молодые девочки,а возрасте старше 20 лет спортсменки выглядят динозаврами.

13:14 12 февраля

lapp

"Это критика не способна раскачать Загитову?" - А что до этого Загитова не знала о том что все прыжки делает во во второй половине программы? она сознательно на это идет и ей плевать на мнение какой то вагнер

12:54 12 февраля

shiko56

Эшли это вроде такая страшная накаченная тётка? Вроде Серенытолько белая?

12:41 12 февраля

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