Фото дня. Сборная России на награждении после командного турнира

Российский фигурист Дмитрий Соловьев выложил в Инстаграме фотографию с награждения сборной России после командного турнира. Россияне завоевали серебряные медали, уступив золото канадцам.

Напомним, в составе российкой команды в этих соревнованиях принимали участие Михаил Коляда, Евгения Медведева, Алина Загитова, Александр Энберт/Наталия Забияко, Владимир Морозов/Евгения Тарасова, Дмитрий Соловьев/Екатерина Боброва.