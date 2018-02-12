07:42 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Фото дня. Сборная России на награждении после командного турнира

1

Российский фигурист Дмитрий Соловьев выложил в Инстаграме фотографию с награждения сборной России после командного турнира. Россияне завоевали серебряные медали, уступив золото канадцам.

Напомним, в составе российкой команды в этих соревнованиях принимали участие Михаил КолядаЕвгения МедведеваАлина ЗагитоваАлександр Энберт/Наталия ЗабиякоВладимир Морозов/Евгения ТарасоваДмитрий Соловьев/Екатерина Боброва.

 

Урааааааааа !!!

Публикация от Дмитрий Соловьев (@dmitry_solovyev) Фев 11, 2018 в 8:38 PST

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Vamphyri

Эх, Коляда....

08:18

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!